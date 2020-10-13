​Партію Шарія фінансує мережа заправок БРСМ-Нафта, - Bihus.info

Діяльність політичного проєкту "Партія Шарія", який веде проросійський пропагандист Анатолій Шарій, фінансує всеукраїнська мережа автозаправних станцій БРСМ-Нафта.

Про це йдеться у новому розслідуванні журналістів Bihus.info, які отримали доступ до внутрішнього листування партії.

За їхньою інформацією, схвалює всі неофіційні фінансові витрати на діяльність проєкту Шарія Анджела Ларкіна, яка є керівником низки підприємств бренду БРСМ-Нафта. Згідно офіційного звіту, за перший квартал 2020 року "Партія Шарія" отримала 1 168 653 гривень "пожертв" з яких на зарплату співробітників витратили 224 714 гривень, однак, згідно неофіційної звітності, лише за один місяць партія витратила на зарплати 1,3 млн гривень. Гонорари різних експертів, які в етері телеканалів просувають Шарія, в цю сумму не входять.

Із листування виходить, що співробітників партії навіть зобов'язують користуватися бензином БРСМ-Нафти.

Затверджує усі витрати партії, за інформацією журналістів, теж Ларкіна. Вона або відправляє в офіси готівку, або вирішує, яким іншим способом передати гроші в те чи інше регіональне представництво партії. У відповідь на прохання редакції прокоментувати зазначену інформацію, Ларкіна сказала, що не розуміє, про що мова.

Іван Мамчур, шостий номер у списку партії на виборах 2019 року, через банківську карту якого, за даними журналістів, також надходоили гроші для партії, теж відмовився спілкуватися з журналістами на цю тему.

Засновник видання, журналіст Денис Бігус вважає, що сумнівів у достовірності отриманої інформації немає. За його словами, в переписці та звітах є персональні дані партійців, номери їх банківських карток та решта конфіденційної інформація, якої немає у відкритому доступі. Журналісти також зазначили, що повний об'єм свідчень, який їм вдалося зібрати, вони вже передали правоохоронцям.

Засновником БРСМ-Нафта є український підприємець Андрій Біба.

Нагадаємо, у липні ЗМІ повідомили, що Шарій близько року володіє віллою вартістю близько 1 млн євро у каталонському містечку Рода-де-Бара.

Анатолій Шарій - колишній журналіст, який втік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Згодом почав вести політичний блог на YouTube з проросійською риторикою. За даними партнера Youtube - сервісу Tubular, за підсумками весни близько 40% YouTube-аудиторії Шарія - з Росії.

Влітку 2019 року Шарій оголосив про створення політичної партії та назвав її "Партія Шарія". Воона одразу позмагатися за місця у Верховній Раді. Центральна виборча комісія спочатку зареєструвала Шарія кандидатом у депутати, однак потім скасувала реєстрацію, оскільки він не проживає в Україні з 2012 року. У 2012 році він стверджував литовській владі, що переслідується з боку проросійського режиму президента Віктора Януковича. Нібито він проводив розслідування про участь держустанов у наркобізнесі, тому проти нього сфальсифікували справи. У лютому 2015 року в Департаменті міграції Литви заявили, що Шарія можуть позбавити політичного притулку в цій країні, оскільки після перемоги Майдану Янукович утік до Росії.

У 2017 році співробітники Служби безпеки провели виховну бесіду з помічницею Шарія, яка за гонорари знімала сюжети для дискредитації України.

У червні цього року в Харкові побили представника "Партії Шарія", який, за словами самого блогера, "збирався вести колону на Київ". Раніше, у січні, в Херсоні невідомі спалили офіс партії.

Наразі прихильники блогера-втікача готуються до місцевих виборів, які відбудуться восени.