Порошенко запропонував створити в кожному регіоні локальні фонди протидії коронавірусу

Експрезидент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, який перехворів ковідом, заявив про повну втрату контролю над поширенням і боротьбою з коронавірусом. Про це він розповів у відеозверненні.

«Держава, за даними Рахункової палати, не закупила жодного апарату штучної вентиляції легень. У лікарнях обмаль ліків, тестів, пульсоксиметрів. Гострий дефіцит медичного кисню. Ліжковий фонд заповнений на 70%, і багато міст на порозі гострого дефіциту ліжкомісць. Пацієнти як мінімум 80 відсотків витрат сплачують із власної кишені. А уявіть собі сімейного лікаря, якому нема куди покласти небезпечно хворого пацієнта. Водія швидкої, який годинами стоїть в черзі до приймального відділення», – зауважив експрезидент.

За його словами, лікарі на межі виснаження, питання їхнього страхування не вирішене, із засобами захисту також є проблеми. Через це, за словами Порошенко, він вирішив оприлюднити власний план подолання епідемії коронавірусу, першим пунктом в якому стоїть забезпечення медичних працівників засобами захисту та виплата їм 300%-х доплат.

Окрім того, на думку Порошенка, потрібен план дій, розрахований на 2021 рік з чіткими епідеміологічними заходами без припинення економічної активності. Також він пропонує зробити тестування доступним за ціною (вчителів та медиків тестувати безкоштовно), запустити вітчизняні лінії виробництва засобів захисту, повернути у Фонд боротьби з коронавірусом кошти, котрі були витрачені не за призначенням.

Водночас, вважає політик, у кожному регіоні мають бути створені локальні фонди протидії коронавірусу.

"Реформа децентралізації дала значний фінансовий ресурс на місця, особливо – мерам Києва, обласних центрів та інших великих міст. Бюджет був збільшений в рази. На них теж лежить відповідальність за здоров’я і безпеку громадян. Настав момент жорстко питати і з них, а не валити все тільки на Зеленського», – резюмував Петро Порошенко.