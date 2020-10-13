Комітет Ради підтримав збільшення видатків на медицину в держбюджеті-2021

Додаткові 102 млрд грн - на програму медичних гарантій, ще 7,7 млрд грн - на ліки.

Парламентський комітет з питань бюджету підтримав поправки щодо збільшення видатків на медицину в державному бюджеті на наступний рік.

Про це інформує Інтерфакс-Україна.

"Комітет доручив уряду знайти додаткові 102 мільярди гривень на програму медичних гарантій і ще 7,7 мільярда гривень на ліки. Наступний крок - за урядом", - повідомляє прес-служба фракції "Голос" у вівторок.

За словами члена комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Ольги Стефанишиної, якщо уряд знайде кошти, то у 2021 році Програма медгарантій отримає 225 млрд грн, а бюджет на ліки може зрости до 17,2 млрд грн.

"Якщо ні - це буде прямим порушенням закону про фінансові гарантії в медицині, лікарі отримають злидарські зарплати, а ліків не вистачить", - зазначила Стефанишина.

Нагадаємо, 18 вересня біля Верховної Ради відбулася пацієнтська акція "Бюджет смерті -2021", учасники якої вимагають від депутатів збільшити видатки на охорону здоров'я в Державному бюджеті на 2021 рік до 5% ВВП.

У той ж день міністр фінансів Сергій Марченко презентував парламенту проєкт державного бюджету на 2021 рік. Він пояснив, що бюджет базується на програмі Кабміну та стратегічних цілях, визначених президентом. Міністр вважає, що запланований на 2021 рік бюджетний дефіцит 6% ВВП є виправданим, помірним та відповідає загальносвітовим тенденціям.

Раніше, 13 вересня, Кабінет міністрів схвалив на позачерговому засіданні проект Держбюджету на 2021-й рік. У документі на сферу охорони здоров'я передбачається 156,1 млрд гривень. Всього у 2021 році уряд планує витратити на сферу охорони здоров'я 4,2% ВВП. Обсягу фінансування в розмірі 5% ВВП планують досягти у 2023 році.

За словами міністра охорони здоров’я, МОЗ подавав запит на 296 млрд гривень загального бюджету на охорону здоров'я у 2021 році. Ця сума передбачає протидію COVID-19, закупівлю вакцин і програму Медгарант.

Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Бюджет-2021: планів багато, грошей мало".