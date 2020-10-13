В Одесі вчителька довела п'ятикласницю до сліз через українську мову на уроці, її звільнять
В Одесі вчителька довела п'ятикласницю до сліз через українську мову на уроці, її звільнять
Про що говорив Зеленський в інтерв'ю BBC
Про що говорив Зеленський в інтерв'ю BBC
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
В центрі Києва іноземці влаштували стрілянину під час руху кортежу
В центрі Києва іноземці влаштували стрілянину під час руху кортежу
В Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи та університети в умовах COVID-19
В Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи та університети в умовах COVID-19
Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів (оновлено)
Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів (оновлено)
В Афінах невідомий напав на Саакашвілі і вдарив його по голові
В Афінах невідомий напав на Саакашвілі і вдарив його по голові
Професор Віктор Досенко: "Антитіла грають мінімальну роль, коли йдеться про противірусний імунітет"
Професор Віктор Досенко: "Антитіла грають мінімальну роль, коли йдеться про противірусний імунітет"
Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування коронавірусу в Україні
Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування коронавірусу в Україні
ГоловнаПолітика

Кабмін подовжив дію адаптивного карантину до кінця року

Уряд провів позачергове засідання.

Кабмін подовжив дію адаптивного карантину до кінця року
Фото: kmu.gov.ua

У вівторок, 13 жовтня, під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля відбулося позачергове засідання уряду.

У зв’язку з погіршенням ситуації з поширенням коронавірусної недуги, уряд запроваджує низку нововведень. Зокрема - змінити правила щодо дозволеної кількості людей на масових зібраннях.

Так, у зеленій зоні на масових заходах дозволити перебування не більше 50 осіб за умов соціальної дистанції і маскового режиму, у жовтій - не більше 30, у помаранчевій - до 20. У червоній зоні масові заходи мають бути заборонені.

Також міністру охорони здоров'я Максиму Степанову поставлено завдання збільшити кількість тестування до 50 тисяч на добу, але ми маємо вийти на 75 тисяч на добу вже у цьому році.

За словами прем’єра, Комісія з ТЕБ та НС підтримала пропозицію Міністерства освіти та науки щодо канікул з 15 по 30 жовтня в закладах середньої освіти. Після їх завершення можливе переведення на дистанційну форму навчання.

Закладам профтехосвіти, передвищої та вищої освіти рекомендуємо перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня до 15 листопада.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд сьогодні продовжив дію адаптивного карантину до кінця цього року.

"Це потрібний крок, щоб гарантувати більш безпечне середовище для українців", - зазначив прем’єр.

Раніше повідомлялося, що МОЗ ініціюватиме продовження карантину до 31 грудня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також