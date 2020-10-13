Кабмін подовжив дію адаптивного карантину до кінця року

У вівторок, 13 жовтня, під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля відбулося позачергове засідання уряду.

У зв’язку з погіршенням ситуації з поширенням коронавірусної недуги, уряд запроваджує низку нововведень. Зокрема - змінити правила щодо дозволеної кількості людей на масових зібраннях.

Так, у зеленій зоні на масових заходах дозволити перебування не більше 50 осіб за умов соціальної дистанції і маскового режиму, у жовтій - не більше 30, у помаранчевій - до 20. У червоній зоні масові заходи мають бути заборонені.

Також міністру охорони здоров'я Максиму Степанову поставлено завдання збільшити кількість тестування до 50 тисяч на добу, але ми маємо вийти на 75 тисяч на добу вже у цьому році.

За словами прем’єра, Комісія з ТЕБ та НС підтримала пропозицію Міністерства освіти та науки щодо канікул з 15 по 30 жовтня в закладах середньої освіти. Після їх завершення можливе переведення на дистанційну форму навчання.

Закладам профтехосвіти, передвищої та вищої освіти рекомендуємо перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня до 15 листопада.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд сьогодні продовжив дію адаптивного карантину до кінця цього року.

"Це потрібний крок, щоб гарантувати більш безпечне середовище для українців", - зазначив прем’єр.

Раніше повідомлялося, що МОЗ ініціюватиме продовження карантину до 31 грудня.