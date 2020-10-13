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Тимошенко запропонувала виносити питання на референдум, а не влаштовувати опитування на дільницях

Тимошенко прокоментувала намір Зеленського провести додаткове опитування під час виборів.

Тимошенко запропонувала виносити питання на референдум, а не влаштовувати опитування на дільницях
Фото: ba.org.ua

Намір президента провести в день голосування «опитування», яке не передбачено жодним законом, не буде мати ніяких правових наслідків і довіри від людей, є відвертою маячнею. Так анонсовані офісом президента заходи в день місцевих виборів прокоментувала голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в своєму фейсбуці.

"У самий розпал пандемії, коли ситуація стає критичною і у лікарнях вже не залишається вільних місць, коли бідність людей досягла критичної межі і валиться економіка, президент займається відвертою маячнею та оголошує якесь «потєшне» опитування людей на дільницях у день виборів!!! «Опитування», яке не передбачено жодним законом, не буде мати ніяких правових наслідків і довіри від людей", - значила політик.

"Якщо Президенту хочеться «почути кожного», то «Батьківщина» пропонує ухвалити закон про референдум, а потім на референдумі поставити такі 5 запитань, які дійсно хвилюють людей:

1. Чи підтримуєте ви розпродаж української землі?

2. Чи підтримуєте ви легалізацію грального бізнесу?

3. Чи вірите ви, що прийде весна, якою будуть саджати?

4. Чи підтримуєте ви курс президента на розпродаж країни та запровадження зовнішнього управління?

5. Чи вважаєте ви, що президент не виконав жодної обіцянки і має піти?" - заявила лідер партії.

Окрім того, проведення опитування Тимошенко назвала піаром, а вибори 25 жовтня справжнім референдумом для влади.

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