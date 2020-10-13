У Нідерландах зафіксовано першу у світі смерть від повторного зараження ковідом

У Нідерландах після повторного зараження коронавірусом COVID-19 померла 89-річна жінка. За даними голландського порталу BNO, цей випадок став першим у світі летальним результатом після другого зараження ковідом.

За даними опублікованого Оксфордським університетом дослідження голландських медиків, жінка лікувалася від рідкісної форми лімфоми - макроглобулінемії Вальденстрема. Це захворювання лікується, але загалом є невиліковним.

Перший раз вона заразилася COVID-19 два місяці тому. Жінка прибула у відділення невідкладної допомоги на початку цього року, страждаючи від лихоманки і сильного кашлю. Після п’яти днів у лікарні симптоми, за винятком постійної втоми, повністю зникли.

Майже через два місяці через два дні після початку нового курсу хіміотерапії у неї піднялася температура, з'явилися кашель і задишка. Жінку госпіталізували, результат на коронавірус знову виявився позитивним. На 8-й день стан хворої погіршився. Через два тижні вона померла.

Тим часом у США повідомляють про перший підтверджений випадок повторного зараження COVID-19. Він виявлений у 25-річного чоловіка з Невади, передає Голос Америки. У медичному журналі The Lancet йдеться про те, що пацієнт був інфікований двома різними штамами COVID-19 менш ніж за два місяці.

За словами авторів дослідження, друга інфекція була симптоматично більш серйозною, ніж перша.

Чоловік, у якого не було основних захворювань, спочатку отримав позитивний результат на коронавірус 18 квітня і мав такі симптоми, як головний біль, кашель, нудота і діарея. На початку травня результати його тестування двічі показували негативний результат. У кінці травня чоловік звернувся в службу невідкладної допомоги із симптомами, які він відчував раніше, а також до них додалися лихоманка і запаморочення. На початку червня тестування знову показали негативний результат.

Дослідники заявили, що цей випадок показує, що раннє зараження вірусом не гарантує імунітет у всіх випадках. На їхню думку, той факт, що результати аналізів чоловіки давали негативний результат двічі в перерві між нападами хвороби, робить малоймовірним те, що він переніс одну тривалу інфекцію.

Наприкінці вересня народна депутатка Яна Зінкевич повідомила, що повторно захворіла на коронавірус. Вона нагадала, що півроку тому вже хворіла на ковід. Цього разу із симптомів була лише сильна втома.

Станом на кінець липня кілька повторних випадків захворювання на COVID-19 було зареєстровано у Тернопільській області. Один із пацієнтів заразився коронавірусною інфекцією вже втретє.