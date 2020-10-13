Своїм виборцям він заявив, що "поцілує всіх присутніх тут, поцілує хлопців і красивих жінок".

Фото: Скріншот Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп відновив передвиборчі зустрічі з електоратом після одужання від коронавірусу

Він провів мітинг у Сенфорді (штат Флорида), при цьому він не вдягнув захисну маску. Про це пише Reuters.

На зустріч з президентом прийшли тисячі людей, більшість з них також були без масок чи респіраторів.

"Я пройшов через це зараз. Кажуть, у мене імунітет. Я почуваюся дуже сильним зараз. Я поцілую всіх присутніх тут, я поцілую хлопців і красивих жінок, я дам вам великого поцілунка", – заявив Трамп.

Повернення Трампа до зустрічей з виборцями дало старт трьохтижневому "спринту" перед виборами, які заплановані на 3 листопада. 74-річний Трамп намагається змінити динаміку гонки, оскільки опитування виборців у деяких ключових штатах свідчать про те, що він програє "демократу" Джо Байдену.

Нагадаємо, що 2 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що результати тестів на COVID-19, взяті в нього і його дружини Меланії, показали позитивний результат. 3 жовтня Трампа госпіталізували.

Позитивний тест на COVID-19 також отримала близька помічниця президента США Гоуп Гікс. Вона супроводжувала президента в поїздці до Клівленда на дебати з кандидатом у президенти від Демократичної партії Джо Байденом і в Міннесоту на зустріч президента з виборцями.

5 жовтня Дональд Трамп залишив лікарню і проїхав на машині перед своїми прихильниками.

10 жовтня у США скасували дебати між чинним президентом США республіканцем Дональдом Трампом і кандидатом від Демократичної партії Джо Байденом.

Словесну дуель вирішили провести у віртуальному форматі після того, як Трамп заразився коронавірусом, але президент в інтерв'ю Fox Business назвав це "неприйнятним" і відмовився від участі.

12 жовтня у Білому домі повідомили, що Дональд Трамп готовий до проведення чергового раунду дебатів у традиційному форматі, а лікарі дозволили йому відновити суспільну діяльність.

Перша теледуель Трампа і Байдена пройшла 29 вересня. Політики накинулись один на одного з обвинуваченнями. Байден назвав Трампа "найгіршим президентом в історії США", "клоуном", "брехуном", і звинуватив його у розпалюванні расистських настроїв. Дональд Трамп натомість постійно перебивав опонента, висловив сумнів у його розумових здібностях і назвав роботу сина Байдена в Україні проявом корупції.

Після цих дебатів CPD змінила правила їх проведення і наділила модератора можливістю вимикати мікрофони суперників.