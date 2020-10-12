У Берліні розкритикували зустріч Лукашенка з опозиціонерами в СІЗО

"Сама лише обставина, що зустріч відбулася у в'язниці, показує, що ми не можемо говорити про відкритий, рівноправний діалог".

Уряд Німеччини критично оцінює зустріч Олександра Лукашенка з групою заарештованих опозиціонерів у СІЗО КДБ Білорусі, яка відбулася 10 жовтня.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт наголосив, що позиція Берліна залишається незмінною: режим Лукашенка повинен відмовитися від насильства проти протестувальників, звільнити політичних в'язнів і почати реальний діалог з білоруським суспільством.

"Сама лише обставина, що зустріч Лукашенка з деякими заарештованими опозиціонерами відбулася у в'язниці, показує, що ми не можемо говорити про відкритий, рівноправний діалог", - зазначив Зайберт.

Він знову підкреслив, що Лукашенко повинен "нарешті розпізнати знаки часу і почати давно назрілий діалог на рівних з народом Білорусі".

Нагадаємо, 10 жовтня Лукашенко приїхав у СІЗО КДБ, де зустрівся із 12 заарештованими опозиціонерами. Після зустрічі, яка тривала кілька годин, двом її учасникам - члену ініціативної групи зі збору підписів Віктора Бабарика, бізнесменові Юрію Воскресенському та директору IT-компанії PandaDoc Дмитру Рабцевичу - були змінені запобіжні заходи. В інтерв'ю державному телеканалу "Білорусь 1" Воскресенський пізніше заявив, що розмова "була конструктивною" і влада готова до діалогу не тільки "на словах, а й на ділі". Він також повідомив, що йому доручили підготувати пропозиції поправок до Конституції і викласти підходи до звільнення осіб, які виявилися "не такими суспільно небезпечними" для Білорусі, "як здавалися на першому етапі".

Сьогодні у ЄС повідомили, що міністри закордонних справ країн Євросоюзу погодили внесення Лукашенка до санкційного списку, якщо ситуація в країні не покращиться.