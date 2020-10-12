ЄС на рік продовжив санкції проти росіян через отруєння Скрипалів

Європейський Союз до 16 жовтня 2021 року продовжив дію санкцій проти громадян Російської Федерації в рамках заходів, передбачених законом про контроль і знищення хімічної і біологічної зброї.

Про це повідомляють на сайті Ради ЄС 12 жовтня.

Обмежувальні заходи діють стосовно дев'яти осіб. П'ять із них пов'язані із сирійською владою, четверо причетні до отруєння Скрипалів у Солсбері в березні 2018 року.

Також під санкції потрапив Центр наукових досліджень і розробок (SSRC) у Сирії, який, як стверджують у ЄС, розробляє хімічну зброю.

Санкції передбачають заборону на в'їзд до ЄС для фізичних осіб, а також замороження активів для фізичних і юридичних осіб.

Колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні в англійському Солсбері в березні 2018 року. За даними Лондона, за отруєнням Скрипалів стоїть Росія, а виконавцями злочину виявилися офіцери ГРУ "Олександр Петров" і "Руслан Боширов" (справжні імена Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін). Вони прибули до Великобританії за фальшивими документами, нанесли отруту - нервово-паралітичну речовину "Новачок" - на дверну ручку будинку Скрипаля. Діями групи підозрюваних в отруєнні Скрипаля міг керувати старший офіцер російської військової розвідки Денис Сергєєв.

Скрипалі пройшли тривале лікування, і їхнє життя вдалося врятувати. Але 8 липня 2018 року від "Новачка" померла 44-річна Дон Стерджесс, яка стала випадковою жертвою отруйників.

Москва заперечує звинувачення. Президент РФ Володимир Путін називав Петрова і Боширова "приватними особами, які не причетні до розвідки". Після його заяви обидва побували в ефірі державного телеканалу RT і заявили, що їздили в Солсбері як туристи.