У Білорусі в неділю на акціях протесту затримали майже 600 людей

Силовики затримали в тому числі близько 40 журналістів та фотографів.

У Білорусі в неділю під час акцій протесту силовики затримали 580 людей.

Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

У списку затриманих, який розмістили на сайті центру, 580 прізвищ з різних міст країни. Переважна більшість затриманих у Мінську. Крім того, зафіксовано затримання в Бресті, Вітебську, Могильові, Гродні, Молодечні, Жлобині, Кобрині, Бобруйську.

За даними правозахисників, силовики затримали в тому числі близько 40 журналістів та фотографів. Частину з них відпустили з міліції після перевірки документів, ще понад десять людей вийшли з РУВС уночі.

Нагадаємо, масові протести у Білорусі тривають з 9 серпня. Демонстранти виступають проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко.

Під час протестів загинули три людини, затримано понад 13,5 тисяч осіб, силовики застосовували до протестувальників тортури. Білоруські правозахисники визнали політв'язнями майже 100 осіб. У середині вересня були затримані або видворені шестеро із семи членів президії Координаційної ради. На волі залишилась лише нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Євросоюз у жовтні запровадив санкції проти 50 білоруських посадовців (серед них міністр внутрішніх справ та його заступники, а також увесь склад ЦВК) за фальсифікацію виборів та репресії проти учасників протестів. Лукашенка у цьому списку немає.

Вчора у Мінську відбулась чергова акція протесту. Силовики почали затримувати учасників Маршу гордості. Перші затримання почалися біля кінотеатру Москва, на проспекті Переможців, біля Палацу спорту та стели "Мінськ - місто герой".