Міністр внутрішніх справ Молдови вдруге заразився коронавірусом

Міністр внутрішніх справ Молдови Павел Войку повідомив, що вдруге заразився коронавірусом. Про це він написав 11 жовтня у фейсбук.

"У вересні я виявив проблему зі здоров'ям, яка раптово призвела до послаблення мого імунітету, і з цієї причини я став уразливим для інфекції COVID-19. Минулого тижня після проходження тесту у мене підтвердився позитивний результат на коронавірус. Я зараз госпіталізований у реанімацію і проходжу лікування", - написав Войку.

Міністр сподівається "скоро повернутися до роботи".

Нагадаємо, Войку вперше заразився коронавірусом у травні. Тоді повідомляли, що хвороба протікає у легкій формі. Наприкінці серпня covid-19 виявили в очільниці МОЗ Молдови Віоріки Думбревяну.

Згідно даних порталу Worldometer, у Молдові з початку епідемії занедужали майже 62 тисячі людей. Зараз хворіють 16 тисячі осіб, померли 1458 пацієнтів.