Президент США Дональд Трамп уперше після того, як у нього виявили коронавірус, провів передвиборчий мітинг. Американський лідер виступив з балкону Білого дому у суботу, 10 жовтня. Захід транслювали у facebook.

"Почуваю себе відмінно", - сказав він прихильникам, котрі зібралися на галявині Білого дому.

Трамп виголошував промову 20 хвилин і був без маски.

Американський президент запевнив, що повертається до передвиборчої кампанії, щоб Сполучені Штати не стали "соціалістичною державою".

Глава держави має намір виступити у Флориді 12 жовтня. Аналогічні заходи в майбутні дні заплановані в Пенсільванії та Айові.

Він також пообіцяв, що країна переможе COVID-19, і у американців скоро буде вакцина проти цієї інфекції.

Нагадаємо, результати тестів на COVID-19 підтвердили хворобу у Дональда Трампа та його дружини Меланії 2 жовтня. Наступного дня Трампа госпіталізували. 5 жовтня хворий на CОVID-19 Трамп заявив, що залишає госпіталь та повертається до Білого дому.

За даними телеканалу АВС, зафіксовано 34 випадки зараження високопоставлених співробітників американської адміністрації.

Вибори президента у США пройдуть через три тижні - 3 листопада. Раніше у зв’язку з хворобою Трампа скасували черговий раунд дебатів між кандидатами.