Джексон Освальт потрапив до Книги рекордів Гіннеса як "наймолодша людина, яка створила термоядерну реакцію".

Американський школяр Джексон Освальт у віці 12 років самостійно сконструював термоядерний реактор у домашніх умовах. Це сталося два роки тому. Нещодавно Освальт потрапив до Книги рекордів Гіннеса як "наймолодша людина, яка створила термоядерну реакцію".

Про це повідомляється на сайті Книги рекордів Гіннесса.

Хлопець в ігровій кімнаті будинку в Мемфісі, штат Теннессі, де мешкає його родина, за два роки самостійно побудував фузор Фарнсуорт-Хірша, в якому і зробив реакцію.

Джексон розповів, що познайомився з ядерним синтезом у 12 років, знайшовши в інтернеті інформацію про Тейлора Вілсона який зібрав цей же реактор у 14 років. Всього за кілька годин до свого 13-річчя Джексон Освальт, здійснив ядерний синтез.

Фото: guinnessworldrecords.com

Оскільки ідея здійснити цей процес у звичайному будинку здається неможливою, спочатку сім'я і друзі Джексона не розуміли, що він намагається зробити.

Багато хто вважав його проєкт трохи дивним, але Джексон продовжував, всупереч сумнівам, і врешті-решт показав своїм близьким, що його плани не тільки реальні, а й добре продумані.