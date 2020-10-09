У Конгресі США запропонували "розділити" Apple, Amazon, Facebook і Google
У Конгресі США запропонували "розділити" Apple, Amazon, Facebook і Google
На Одещині прикордонники виявили підводний човен контрабандистів
На Одещині прикордонники виявили підводний човен контрабандистів
Національна академія наук України обрала президента
Національна академія наук України обрала президента
Кыргызстан: страна восстаний
Кыргызстан: страна восстаний
Україна готується розгорнути тимчасові госпіталі через COVID-19 - Степанов
Україна готується розгорнути тимчасові госпіталі через COVID-19 - Степанов
На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових-контрактників
На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових-контрактників
У МВФ відреагували на догани Рожковій та Сологубу (оновлено)
У МВФ відреагували на догани Рожковій та Сологубу (оновлено)
Степанов про ситуацію з ковідом: Медична система може не витримати
Степанов про ситуацію з ковідом: Медична система може не витримати
Тисячі вчених виступили проти карантинних обмежень через COVID-19
Тисячі вчених виступили проти карантинних обмежень через COVID-19
ГоловнаСвіт

У Франції через коронавірус закриють ресторани і бари у великих містах

Такі заходи оголосили на тлі рекордних 18 129 нових випадків коронавірусу за добу. 

У Франції через коронавірус закриють ресторани і бари у великих містах
Фото: EPA/UPG

Уряд Франції ввів жорсткіші обмеження через коронавірус ще в чотирьох містах з високим рівнем зараження, оскільки низка європейських країн спостерігає сплеск випадків.

Про це повідомляє BBC.

"Міста Ліон, Лілль, Гренобль і Сент-Етьєн із суботи стануть зонами максимальної готовності. Бари та ресторани доведеться закрити, як це було зроблено в Парижі на початку цього тижня та в Марселі минулого місяця", - йдеться в повідомленні.

Такі заходи оголосили на тлі рекордних 18 129 нових випадків коронавірусу за добу. 

"Ситуація погіршилася в кількох мегаполісах за останні дні... Щодня все більше людей заражаються", - заявив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран.

Стан підвищеної готовності у Франції оголошують, коли рівень інфікування в місцевості перевищує 250 випадків зараження на 100 тисяч осіб, а не менш ніж 30% ліжок у відділеннях інтенсивної терапії зайняті пацієнтами з COVID-19.

Лікарні паризького регіону перейшли в екстрений режим у четвер, оскільки хворі на коронавірус зайняли майже половину ліжок інтенсивної терапії.

Нагадаємо, вчора у Франції за добу виявили найбільше випадків ковіду від початку пандемії - 18 746.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також