У Франції через коронавірус закриють ресторани і бари у великих містах

Такі заходи оголосили на тлі рекордних 18 129 нових випадків коронавірусу за добу.

Уряд Франції ввів жорсткіші обмеження через коронавірус ще в чотирьох містах з високим рівнем зараження, оскільки низка європейських країн спостерігає сплеск випадків.

Про це повідомляє BBC.

"Міста Ліон, Лілль, Гренобль і Сент-Етьєн із суботи стануть зонами максимальної готовності. Бари та ресторани доведеться закрити, як це було зроблено в Парижі на початку цього тижня та в Марселі минулого місяця", - йдеться в повідомленні.

Такі заходи оголосили на тлі рекордних 18 129 нових випадків коронавірусу за добу.

"Ситуація погіршилася в кількох мегаполісах за останні дні... Щодня все більше людей заражаються", - заявив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран.

Стан підвищеної готовності у Франції оголошують, коли рівень інфікування в місцевості перевищує 250 випадків зараження на 100 тисяч осіб, а не менш ніж 30% ліжок у відділеннях інтенсивної терапії зайняті пацієнтами з COVID-19.

Лікарні паризького регіону перейшли в екстрений режим у четвер, оскільки хворі на коронавірус зайняли майже половину ліжок інтенсивної терапії.

Нагадаємо, вчора у Франції за добу виявили найбільше випадків ковіду від початку пандемії - 18 746.