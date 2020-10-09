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Тимошенко: 75 млрд, які недоплатив в бюджет "Нафтогаз", дуже не вистачає у боротьбі з коронавірусом

Політик окреслила першочергові кроки.

Тимошенко: 75 млрд, які недоплатив в бюджет "Нафтогаз", дуже не вистачає у боротьбі з коронавірусом
Фото: ba.org.ua

Зусиль окремих міністерств чи відомств для захисту українців від епідемії вже недостатньо. Потрібні скоординовані дії уряду, парламенту, силових структур, волонтерів і бізнесу, ініціативу і відповідальність за які має взяти президент. До цього закликала голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

При цьому лідер «Батьківщини» наголосила на п’яти першочергових, на її думку, кроках, які мають бути втілені в життя. План, зокрема, передбачає:

– відкриття єдиної багатоканальної гарячої лінії, номер якої знатиме кожен українець, і куди за допомогою звертатимуться всі, хто відчує перші симптоми коронавірусу;

– забезпечення безкоштовними тестами, які мають братися впродовж доби після звернення на гарячу лінію, і робитися за 24 години;

– запровадження мобільних бригад, забезпечених автотранспортом, засобами індивідуального захисту та наборами для тестування – хворі не повинні виходити з дому для консультації з лікарем і здачі аналізу;

– надання безкоштовних ліків усім, хто отримав підтвердження хвороби, за протоколом, затвердженим Міністерством охорони здоров’я;

– розгортання додаткових ліжок та перепрофілювання лікарень під допомогу хворим на КОВІД.

Для здійснення цих заходів, зазначила Юлія Тимошенко, вистачить навіть тих коштів, які вже виділені парламентом на боротьбу з епідемією. А в разі необхідності, Верховна Рада може вже 20 жовтня мобілізувати додаткові кошти.

Лідер «Батьківщини», зокрема, звернула увагу на перевірку діяльності НАК «Нафтогаз», який не доплатив у бюджет щонайменше 75 мільярдів.

«Цих коштів дуже не вистачає на боротьбу з наслідками пандемії і їх можна було б спрямувати до бюджету, якби належну політичну волю продемонстрував президент», – обурилася Голова партії.

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