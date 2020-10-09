Вакцинація від COVID-19 буде безкоштовною для канадців, - Трюдо

Уряд Канади безкоштовно забезпечить жителів країни вакциною від коронавірусу, коли її створять.

Про це заявив прем’єр-міністр Джастін Трюдо під час промови в парламенті, передає місцевий телеканал CBC.

"Ми дуже цінуємо нашу універсальну систему охорони здоров’я, завдяки якій такі речі, як рятівні вакцини, є для канадців безкоштовними", - наголосив Трюдо.

Він нагадав, що уряд створив спеціальну експертну комісію, яка пропонує свої рекомендації, як найкраще розподілити вакцини "справедливо та рівно".

Трюдо зазначив, що уряд вже уклав контракти на постачання вакцин з такими компаніями, як AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi і GSK (GlaxoSmithKline). Загалом Канада зарезервувала для себе більш ніж 300 млн доз - за умовами контрактів, країна отримає їх одразу ж, щойно компанії запустять свої вакцини у виробництво.

Нагадаємо, перший випадок зараження COVID-19 у Канаді був зафіксований 15 січня. З початку вересня в країні спостерігається збільшення кількості інфікованих. 17 вересня виявили понад 1 тис. нових випадків, що стало рекордним показником з травня.

Канадський парламент пішов на карантин у березні. Відтоді він кілька разів збирався на позачергові засідання для прийняття законів, необхідних для підтримки населення в умовах коронакризи. Депутати також регулярно продовжують дискутувати в складі спеціального комітету, але теж тільки з питань, пов'язаних з протидією COVID-19.

12 березня прем'єр Джастін Трюдо та його дружина Софі були поміщені на самоізоляцію через підозру захворювання на коронавірус. Інфекцію підтвердили у дружини прем'єра, наприкінці березня вона видужала.

З початку пандемії в Канаді заразилися понад 173 тис. осіб, 9,5 тис. з них померли, 145,6 тис. одужали.

В Україні вакцина від ковіду з'явиться не раніше ніж у березні наступного року. Повідомлялося, що її ціна орієнтовно складатиме 1 тис. гривень.