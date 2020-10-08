Штаб Трампа вимагає перенести президентські дебати на тиждень

На думку Трампа, віртуальні дебати стануть подарунком Байдену, тому що "він буде покладатися на свій телесуфлер зі свого підвального бункера".

Передвиборчий штаб президента США Дональда Трампа закликав Комісію з президентських дебатів перенести дати наступних двох раундів на тиждень, щоб Трамп, який хворіє на COVID-19, міг взяти в них участь особисто.

Про це пише The Hill.

Як заявив керівник передвиборчого штабу президента Білл Степ’єн, американський президент впевнений: віртуальні дебати стануть подарунком Байдену, тому що "він буде покладатися на свій телесуфлер зі свого підвального бункера".

"Виборці повинні мати можливість безпосередньо поставити під сумнів 47-річну невдалу історію лідерства Байдена. Ми згодні з тим, що це має статися 22 жовтня, і, відповідно, третє обговорення має бути перенесено на один тиждень - на 29 жовтня", - сказав Білл Степ’єн.

У передвиборчому штабі Трампа негативно оцінили рішення Комісії провести дебати між кандидатами у онлайн-форматі. Представники Трампа запевняють, що з ними не консультувалися перед ухваленням такого рішення, тоді як зазвичай Комісія веде переговори з обома штабами, щоб визначити правила і формат дебатів.

У передвиборчому штабі Байдена відкинули пропозицію своїх суперників.

"Ми погодили три дати - 29 вересня, 15 жовтня і 22 жовтня - в червні. Трамп вирішив сьогодні відмовитися від дебатів 15 жовтня. Нестійка поведінка Трампа не дозволяє йому переписувати календар і обирати нові дати за своїм розсудом. Ми з нетерпінням чекаємо участі у фінальних дебатах, запланованих на 22 жовтня ... Дональд Трамп може з'явитися, а може знову відмовитися. Це його вибір", - заявила керівник штабу Кейт Бедінгфілд.

Нагадаємо, вибори президента США призначені на 3 листопада.

Перший етап дебатів Трампа з Байденом відбувся 29 вересня. Пізніше Американська комісія, відповідальна за проведення президентських дебатів, заявила, що змінить правила дебатів для більш упорядкованого обміну думками.

2 жовтня результати тестів на COVID-19 підтвердили хворобу в Дональда Трампа і його дружини Меланії. Наступного дня президента США госпіталізували. 5 жовтня хворий на CОVID-19 Трамп заявив, що залишає госпіталь і повертається до Білого дому.