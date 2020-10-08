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Президент Киргизстану Жеенбеков не збирається у добровільну відставку, - прессекретарка

"Питання добровільної відставки президента не обговорюється".

Президент Киргизстану Жеенбеков не збирається у добровільну відставку, - прессекретарка
Сооронбай Жеенбеков

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков не збирається у добровільну відставку.

Про це заявила його прессекретарка Толгонай Стамаліева, передає "Інтерфакс-Україна".

"Питання добровільної відставки президента не обговорюється, таке питання не стоїть", - сказала вона.

Стамаліева також повідомила що на підпис президента не надходила заява прем'єр-міністра Киргизстану Кубатбека Боронова про відставку.

"Офіційно заява Боронова на підпис президента не надходила. Так, ЗМІ пишуть, що Боронов написав заяву, але на підпис до президента заява не надходила", - сказала вона.

Нагадаємо, у Бішкеку з 5 жовтня проходять акції протесту, які почалися з виступів політичних партій, незадоволених підсумками парламентських виборів. Центральна виборча комісія визнала недійсними результати виборів, за результатами яких до парламенту проходили чотири з 16 партій, серед них три провладні - "Бірімдік", "Мекен Киргизстан" і "Киргизстан" і опозиційна - "Бутун Киргизстан".

У республіці вже створено кілька координаційних рад політичних партій з різними вимогами, зокрема - люстрації всіх політиків, відставки глави держави і розпуску парламенту попереднього скликання.

6 жовтня киргизькі ЗМІ повідомили, що прем'єр республіки Кубатбек Боронов подав у відставку. В цей же день кандидатуру киргизького політика Садира Жапарова на цей пост підтримав парламент країни. Жапаров був звільнений в ніч на 6 жовтня з колонії, де відбував покарання за захоплення заручника.

Сьогодні, 8 жовтня, Радбез Киргизстану заявив про зникнення президента і прем'єра країни і вирішив закрити кордон. Водночас у пресслужбі Жеенбекова агентству заявили, що президент перебуває в Бішкеку й "особисто проводить переговори з політичними силами".

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