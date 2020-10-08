Президент Європарламенту знову пішов на карантин через контакт із зараженим COVID-19

При цьому Сассолі зазначив, що почувається добре і симптомів ковіду не має.

Президент Європейського парламенту Давід Сассолі пішов на карантин через контакт з людиною, зараженою коронавірусом.

Про це Сассолі повідомив у Twitter.

При цьому він зазначив, що почувається добре і симптомів ковіду не має.

"Нещодавно я контактував з одним з моїх співробітників, у якого сьогодні виявився позитивний результат на COVID-19", - написав Сассолі.

Він додав, що, згідно з правилами, самоізолюється "на необхідний період для проведення всіх перевірок".

I was recently in contact with a member of my staff who today tested positive for COVID-19. I am fine and have no symptoms. In accordance with the rules, I’ll be self-isolating for the required period to carry out the necessary checks. — David Sassoli (@EP_President) October 8, 2020

У березні Сассолі пішов на карантин після візиту в Італію.

Нагадаємо, раніше на самоізоляцію пішла голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

25 вересня президент Європейської ради Шарль Мішель, який вимушено пішов на карантин через контакт із хворим на коронавірус співробітником охорони, отримав негативний тест на COVID-19. Через це було відтерміновано Спеціальний саміт ЄС, який мав відбутися 24-25 вересня.