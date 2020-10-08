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Президент Європарламенту знову пішов на карантин через контакт із зараженим COVID-19

При цьому Сассолі зазначив, що почувається добре і симптомів ковіду не має.

Президент Європарламенту знову пішов на карантин через контакт із зараженим COVID-19
Давід-Марія Сассолі
Фото: politico.eu

Президент Європейського парламенту Давід Сассолі пішов на карантин через контакт з людиною, зараженою коронавірусом.

Про це Сассолі повідомив у Twitter.

При цьому він зазначив, що почувається добре і симптомів ковіду не має.

"Нещодавно я контактував з одним з моїх співробітників, у якого сьогодні виявився позитивний результат на COVID-19", - написав Сассолі.

Він додав, що, згідно з правилами, самоізолюється "на необхідний період для проведення всіх перевірок".

У березні Сассолі пішов на карантин після візиту в Італію.

Нагадаємо, раніше на самоізоляцію пішла голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

25 вересня президент Європейської ради Шарль Мішель, який вимушено пішов на карантин через контакт із хворим на коронавірус співробітником охорони, отримав негативний тест на COVID-19. Через це було відтерміновано Спеціальний саміт ЄС, який мав відбутися 24-25 вересня. 

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