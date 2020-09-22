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​Президент Євроради пішов на карантин через коронавірус, саміт ЄС перенесено

Шарль Мішель планував відвідати Україну.

​Президент Євроради пішов на карантин через коронавірус, саміт ЄС перенесено
Шарль Мишель
Фото: EPA/UPG

Президент Європейської Ради Шарль Мішель вимушено пішов на карантин через контакт із хворим на коронавірус співробітником охорони, у зв'язку з чим саміт ЄС, який раніше планувався на 24-25 вересня, скасований.

Про це повідомив його прес-секретар Баренд Лейтс, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні президент Євроради дізнався, що офіцер безпеки, з яким у нього був тісний контакт раніше минулого тижня, був протестований позитивно на COVID. Президент регулярно проходить тест, і вчора його тест був негативним. Поважаючи правила Бельгії, відсьогодні він пішов на карантин", - написав Лейтс у себе в Twitter.

Він також повідомив про рішення президента Євроради перенести спеціальний саміт ЄС з 24 і 25 вересня на 1 і 2 жовтня.

Як повідомлялося, під час візиту до України 22 вересня верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що Мішель відвідає Україну.

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