США ввели санкції проти тих, хто продаватиме зброю Ірану

На території США будуть заморожені активи та майно, що належать постачальникам неядерної зброї до Ірану.

Президент США Дональд Трамп підписав документ, відповідно до якого вводяться санкції стосовно тих, хто продаватиме конвенційну (неядерну) зброю Ірану.

Про це повідомила пресслужба Білого Дому.

Відповідно до документа, на території США будуть заморожені активи та майно, що належать постачальникам неядерної зброї до Ірану або тим, хто такій діяльності сприяє.

Також Вашингтон увів санкції стосовно 27 фізичних та юридичних осіб, яких підозрюють в сприянні ядерній програмі Ірану. Йдеться про іранські компанії та урядову Організацію з атомної енергії.

Зараз ембарго на постачання зброї Ірану діє на рівні Ради Безпеки ООН, але в жовтні воно автоматично втрачає чинність.

Нагадаємо, у лютому США розширили економічні санкції проти Ірану.Обмеження торкнуться виробничого, текстильного, гірничовидобувного секторів.