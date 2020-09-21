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Осінню сесію ПАРЄ скасували через коронавірус

Замість неї проведуть розширене засідання установчого комітету.

Осінню сесію ПАРЄ скасували через коронавірус
Фото: facebook/Борислав Береза

Замість осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи вирішено провести розширене засідання установчого комітету.

Таке рішення ухвалене у зв’язку з пандемією коронавірусу, передає Укрінформ.

Розширене засідання комітету, який діятиме від імені усієї ПАРЄ, заплановано на 12-13 жовтня із можливістю продовження роботи 22-23 жовтня.

Як заявив президент ПАРЄ Рік Дамс, у засіданнях матимуть змогу взяти участь усі делегати Асамблеї.

Рішення про формат засідання - фізичний чи віртуальний - президент ПАРЄ має прийняти до 25 вересня.

Цього року осіння сесія ПАРЄ планувалася на 12-16 жовтня. Але через епідемію коронавірусу в Асамблеї переважна більшість заходів була скасована або переведена у формат відеоконференцій.

Раніше повідомляли, що через коронавірус перенесли Всесвітній економічний форум у Давосі. "Давоські діалоги" проведуть в онлайн-форматі.

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