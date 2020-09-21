У США затримали жінку, яку підозрюють у спробі отруїти Трампа рицином

У США затримали жінку, яку підозрюють у відправленні президенту Дональду Трампу листа з отруйною речовиною.
Про це повідомляє CNN.
"Жінку, яку підозрюють у відправленні листа з отруйним рицином президенту США Дональду Трампу, заарештували під час спроби в'їзду в США з Канади на прикордонному переході в штаті Нью-Йорк", - йдеться в повідомленні.
Як заявив представник правоохоронних органів США, жінка мала при собі пістолет.
Зараз прокурори у Вашингтоні висувають обвинувачення.
Нагадаємо, співробітники правоохоронних органів США цього тижня перехопили адресований президентові Дональду Трампу лист, що містить рицин - отруйну речовину, яку отримують з касторових бобів.