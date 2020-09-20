У Білому домі перехопили лист з отрутою, адресований Трампу

Співробітники правоохоронних органів США цього тижня перехопили адресований президентові Дональду Трампу лист, що містить рицин - отруйну речовину, яку отримують з касторових бобів. Про це 19 вересня повідомила телекомпанія CNN з посиланням на два джерела в органах внутрішніх справ.

У Федеральному бюро розслідувань інформацію підтвердили.

"ФБР зі своїми партнерами із Секретної служби США та інспекції Поштової служби вивчають підозрілий лист, отриманий на поштовому об'єкті уряду США. В даний час немає відомостей про наявність загрози суспільній безпеці", - йдеться у повідомленні.

Уся кореспонденція, що надходить в Білий дім, проходить попередню перевірку поза його межами. Розслідуванням події займаються Федеральне бюро розслідувань і Секретна служба США.

New York Times з посиланням на джерела у правоохоронних органах пише, лист з отрутою, ймовірно, надіслали з Канади. Відправника ще не затримали.

Нагадаємо, у 2018 році ветерана ВМФ США заарештували за те, що відправив Дональду Трампу і членам його адміністрації, а також директору ФБР Крістоферу Рею і кільком високопоставленим військовим листи з речовиною, похідним якого є рицин.

У 2014 році інший громадянин США, уродженець штату Міссісіпі, був засуджений до 25 років позбавлення волі за те, що відправив листи з рицином президенту США Бараку Обамі і сенатору-республіканцеві Роджеру Уікеру.