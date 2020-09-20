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У мережі опублікували дані тисячі білоруських силовиків, які затримували мітингувальників

У МВС заявили, що встановлять і притягнуть до відповідальності причетних до витоку інформації.

У мережі опублікували дані тисячі білоруських силовиків, які затримували мітингувальників
Фото: tut.by

Опозиційний білоруський Telegram-канал Nexta Live опублікував дані 1003 співробітників Міністерства внутрішніх справ Білорусі, причетних до затримань учасників акцій протесту.

Автори Telegram-каналу повідомили, що отримали інформацію про силовиків "завдяки кібер-партизанам".

"Ніхто не залишиться анонімним навіть під балаклавою", - зазначено у повідомленні. 

В оприлюдненій таблиці вказані імена співробітників, дні народження, місця служби та звання, адреси та номери телефонів. Наскільки ця інформація достовірна, наразі невідомо. 

Крім того, опубліковано окремий список, який як стверджується, містить дані спецпризначенців з підрозділу "Алмаз". 

Підписників просять повідомляти, якщо у таблиці знайшли співробітника, який не причетний до затримань або вже не служить.

У Nexta відзначили, що продовжать публікацію даних в разі подальших затримань.

Дані виклали у мережу після того, як 19 вересня в Мінську затримали 390 учасниць жіночого маршу. Згодом більшість людей відпустили, близько 20 осіб доставили у СІЗО. 

У МВС Білорусі вже відреагували на злив даних. Прессекретарка Ольга Чемоданова заявила у коментарі російському ТАСС, що відомство має всі засоби й технології, які дозволять встановити й притягнути до відповідальності причетних до витоку даних.

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