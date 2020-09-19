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У королівській родині Саудівської Аравії стався розкол через Ізраїль

Король - давній прихильник арабського бойкоту Ізраїлю, тоді як принц виступає за нормалізацію відносин між країнами.

У королівській родині Саудівської Аравії стався розкол через Ізраїль
Мухаммед ибн Салман
Фото: REX

Між королем Саудівської Аравії Салманом бін Абдул-Азізом і його сином, наслідним принцом Мухаммедом ібн Салманом намітився конфлікт через різний підхід до питання налагодження відносин з Ізраїлем.

Про це пише The Wall Street Journal.

Король - давній прихильник арабського бойкоту Ізраїлю та проголошення незалежної Палестинської держави. Тоді як принц виступає за нормалізацію відносин Саудівської Аравії з Ізраїлем заради ситуативної об'єднання двох країн проти Ірану.

Відзначається, що заява Трампа про нормалізацію дипломатичних відносин між Ізраїлем і ОАЕ шокувала 84-річного короля. Разом з тим, для його сина ця звістка не стала несподіванкою. Принц Мохаммед приховав від батька інформацію про підготовку угоди. Причиною стали побоювання, що король може заблокувати угоду, яка не сприяла розвитку палестинської державності.

Відзначається, що Ізраїль відмовився від планів анексії західного берега річки Йордан в обмін на дипломатичне визнання з боку ОАЕ. Пізніше розлючений король Салман наказав міністру закордонних справ країни підтвердити прихильність королівства створення Палестинської держави, не згадуючи при цьому угоди про нормалізацію відносин.

Близький до нього член королівської сім'ї написав статтю в газеті, що належить Саудівській Аравії. В ній містяться саме такі положення. З цього випливає, що представники Саудівської Аравії, ймовірно, вимагали від ізраїльтян додаткових поступок, повідомляє газета.

Нагадаємо, що ОАЕ визнали існування Ізраїлю 13 серпня. Країни за посередництва США анонсували угоду про нормалізацію відносин. 

16 вересня Королівство Бахрейн, Об’єднані Арабські Емірати та Ізраїль підписали у Вашингтоні угоди про нормалізацію відносин.

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