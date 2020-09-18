У США суддя заблокував "політично вмотивовані" зміни до Поштової служби перед виборами

14 штатів оскаржили політику служби, згідно з якою вантажівки виїжджають з поштових пунктів вчасно, незалежно від того, чи потрібно завантажувати більше пошти.

Суддя у США заблокував суперечливі зміни в Поштовій службі, які сповільнили рух пошти по всій країні, назвавши їх "політично вмотивованими".

Про це повідомляє Reuters.

Суддя Стенлі Бастіан заявив, що він підтримав заборону, якої домагалися 14 штатів Вони подали в суд на адміністрацію президента Дональда Трампа і Поштову службу США і оскаржили так звану політику служби, згідно з якою вантажівки виїжджають з поштових пунктів вчасно, незалежно від того, чи потрібно завантажувати більше пошти.

Вони також намагалися змусити поштову службу ставитися до передвиборчої пошти як до пошти першого класу.

Як повідомлялось раніше, на президентських виборах у листопаді багато виборців проголосують поштою через пандемію COVID-19, і штати висловили стурбованість, що затримки можуть призвести до того, що виборці не отримають вчасно бюлетені або реєстраційні форми.

"Штати продемонстрували, що обвинувачені беруть участь в політично мотивованій атаці на ефективність поштової служби", - сказав Бастіан.

Нагадаємо, раніше Трамп запропонував перенести президентські вибори. Він зазначив, що вибори поштою стануть "найбільш неточними і шахрайськими в історії". Пізніше президент США заявив, що не хоче переносити голосування. Його твіт про можливість перенесення президентських виборів в країні через пандемію повинен був пояснити, що не можна проводити вибори поштою.

У Білому домі також спростували намір Трампа перенести вибори.