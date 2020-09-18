У Білорусі Колесниковій продовжили арешт до 8 листопада

Її звинувачують у закликах до заподіяння шкоди національній безпеці.

Члену президії Координаційної ради опозиції Білорусі Марії Колесниковій продовжили термін тримання під вартою до 8 листопада.

Про це повідомив її адвокат, передає TUT.by.

Раніше Слідчий комітет Білорусі пред'явив Колесниковій звинувачення за ч.3 ст.361 Кримінального кодексу (заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, вчинені з використанням ЗМІ та мережі Інтернет).

Нагадаємо, місце перебування Марії Колесникової було невідоме від ранку 7 вересня. 8 вересня білоруська прикордонна служба заявила, що опозиціонерку затримали під час спроби перетнути кордон з Україною. Пізніше ЗМІ повідомили, що Колесникова порвала свій паспорт, щоб її примусово не відправили з Білорусі в Україну. За словами заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенко, це було насильницьке видворення опозиціонерів з рідної країни.

Слідчий комітет Білорусі звинувачує опозиціонерку Колесникову у заподіянні шкоди національній безпеці Білорусі. 12 вересня її перевели із СІЗО № 1 у Мінську у слідчу в'язницю № 8 в Жодіно Мінської області.

Білоруська опозиція готує санкційний список імені Колесникової.