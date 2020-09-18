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У Білорусі затримали координаторку волонтерського центру "Весна"

Де саме перебуває Марія Рабкова - досі невідомо.

У Білорусі затримали координаторку волонтерського центру "Весна"
Фото: Spring96.org

17 вересня у Мінську затримали координаторку волонтерського центру "Весна" Марію Рабкову та її чоловіка Вадима Жаромського.

Про це повідомила пресслужба центру "Весна".

"Близько 9 години вечора Марія і Вадим поверталися додому по вулиці Тімірязєва. Посередині вулиці зупинилися кілька бусів, звідти вибігли люди і поклали їх обличчям в асфальт", - йдеться в повідомленні.

Подружжя посадили в різні мікроавтобуси.Вадима відвезли в квартиру на обшук, в результаті якого вилучили техніку, особисті речі, гроші. 

Після цього Вадима відвезли на допити в Головне управління боротьби з організованою злочинністю. Чоловіка водили коридорами з хутром на голові. Правоохоронці погрожували, що його повезуть в ізолятор тимчасового утримання, але раптом відпустили, сказавши, що на наступний день у нього відбудеться допит. Марія Рабкова досі затримана, де саме вона перебуває - невідомо.

Подружжю інкримінують ч. 3 ст. 293 Кримінального кодексу (Навчання або інша підготовка осіб для участі в масових заворушеннях, або фінансування такої діяльності).

Нагадаємо, 13 вересня у містах Білорусі силовики затримали 114 громадян. Масові затримання силовики влаштували під час "жіночого маршу" у Мінську.

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