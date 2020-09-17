Європарламент відмовився визнати Лукашенка президентом Білорусі

Європарламент 17 вересня ухвалив резолюцію щодо Білорусі, в якій відмовився визнавати обрання Олександра Лукашенка президентом, зажадав звільнення Марії Колесникової і всіх політв'язнів, а також висловив підтримку Світлані Тихановській і Координаційній раді опозиції Білорусі.

Європейські законодавці також засудили "гібридне втручання" Росії в білоруську політику і висловили беззастережну підтримку білоруського народу в його боротьбі за демократію.

"За" проголосували 574 євродепутати, "проти" - 37, 82 - утрималися, передає ВВС.

Таким чином європейські законодавці підтримали позицію глав МЗС країн ЄС, які визначили політику блоку щодо офіційного Мінська і вирішили ввести санкції. Європарламентарі рекомендують внести в санкційні списки і самого Лукашенка, як це зробили вже Латвія, Литва та Естонія.

Резолюція закликає ЄС не визнавати Лукашенка президентом Білорусі після закінчення його поточного терміну через грубі порушення міжнародних стандартів на виборах 9 серпня. Замість них ЄС підтримує заклики опозиції провести нові вибори за участю міжнародних спостерігачів.

Резолюція також закликає країни ЄС та "інші демократичні країни" вимагати від Міжнародної федерації хокею на льоду позбавити Білорусь права на спільне з Латвією проведення чемпіонату світу 2021 року доти, поки в країні не виправиться ситуація з правами людини.

Крім того, євродепутати закликали країни блоку ввести гуманітарний коридор і спростити отримання віз для політемігрантів з Білорусі.

Нагадаємо, 15 вересня Верховна Рада ухвалила Заяву щодо ситуації в Білорусі із засудженням дій режиму Лукашенка.