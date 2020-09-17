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У Конгресі США назвали винуватців катастроф Boeing 737 МАХ в Ефіопії та Індонезії

У двох авіакатастрофах загинули 346 людей.

У Конгресі США назвали винуватців катастроф Boeing 737 МАХ в Ефіопії та Індонезії
Фото: Wikipedia

Спеціальна комісія Палати представників Конгресу США завершила розслідування двох катастроф літаків Boeing 737 МАХ в Ефіопії та Індонезії, жертвами яких стали 346 людей.

У доповіді за результатами півторарічного розслідування ці авіакатастрофи названо "жахливою кульмінацією" помилок, допущених компанією-виробником і Федеральним авіаційним управлінням США (FAA).

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Під час розслідування було встановлено, що фахівці Boeing допустили "помилкові припущення про конструкцію та характеристики" літака, особливо щодо ключової комп’ютерної системи безпеки MCAS, яка була пов’язана з аваріями в Ефіопії та Індонезії.

"Федеральне авіаційне управління не змогло здійснити нагляд за Boeing і процесом сертифікації літака", - наголошується в доповіді, де детально описаний процес отримання компанією схвалення FAA, попри проблеми в конструкції літака.

Автори доповіді дійшли висновку, що концерн Boeing був зацікавлений у скороченні витрат і прискоренні випуску Boeing 737 МАХ на ринок, щоб скласти конкуренцію лайнеру Airbus A320neo.

Мораторій на польоти літаків моделі 737 МАХ був запроваджений практично у всіх країнах світу, включно зі США, в березні 2019 року, після катастрофи в Ефіопії, жертвами якої стали 157 людей. Згідно з попередніми даними розслідування, причиною аварії в Ефіопії та літака тієї ж моделі в Індонезії в жовтні 2018 року стали помилки в програмному забезпеченні. Обидва рази, як стверджується, зламався датчик, і система помилково розпочала свою роботу, направивши літак до землі. Це з застереженнями визнав і президент корпорації Boeing Денніс Мюіленбурґ.

У травні компанія Boeing відновила виробництво пасажирського літака Boeing 737 МАХ на заводі в Рентоні, штат Вашингтон. Наприкінці червня Федеральне управління цивільної авіації США дозволило сертифікаційні льотні випробування.

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