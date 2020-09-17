Лукашенко заявив про посилення охорони кордону з Україною

Лукашенко також заявив про необхідність "поставити під рушницю пів армії".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що Мінськ "вимушений" закрити державні кордони з Литвою та Польщею та посилити охорону кордону з Україною.

Про це він заявив в четвер на жіночому форумі в Мінську, передає БЕЛТА.

"Ми змушені відвести війська з вулиць. Як я вже говорив - пів армії поставити під рушницю, і закрити державний кордон із Заходом, насамперед з Литвою і Польщею. Ми змушені посилити державний кордон, на превеликий жаль, з нашою братською Україною", - сказав Лукашенко.

Лукашенко також заявив про те, що він "змушений" останніми днями разом з президентом РФ Володимиром Путіним "відбудувати загальний захист Союзної держави" Росії та Білорусі.

"І ми активізували давно заплановане військове навчання, яке проходить сьогодні на заході нашої країни "Слов'янське братство - 2020". А також ми прийняли рішення, щоб провести ці навчання в зв'язку з гострою ситуацією в два етапи", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, вчора Лукашенко назвав Україну "форпостом політичних провокацій", які, за його словами, націлені проти Білорусі.