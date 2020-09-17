"Серед учених, які підтримують цю ідею, є ті, хто раніше негативно ставився до Навального, але змінив свою думку".

Російського політика Олексія Навального висунули на Нобелівську премію миру.

Про це повідомив соціолог, професор університету Ратгерса (США) Сергій Єрофєєв.

"Деякі професори визнаних університетів, які займаються Росією, висунули його на Нобелівську премію миру. Процес висування розпочали вчені, але це не означає, що не з'являться державні діячі або представники міжнародних організацій, які за ними підуть", - написав він у Facebook.

Єрофєєв не назвав імен, але зазначив, що "серед учених, які підтримують цю ідею, є ті, хто раніше негативно ставився до діяльності Навального, але змінив свою думку".

20 серпня російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Навальний не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на його переведенняза кордон на лікування, а 22 серпня він все ж був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" Навального і заявили, що отруєння не було.

10 вересня стало відомо, що Навальний повністю отямився. Лікарі очікують, що фізично він зможе відновитися на 90%.

15 вересня отруєний російський політик виклав в Інстаграмі перше після виходу з коми фото. На світлині Олексій Навальний сидить на лікарняному ліжку, поруч з ним його дружина Юлія, дочка Дарина і син Захар. "Сумую за вами", - підписав фото політик.

Фото: navalny/Instagram

Уряд Німеччини повідомив, що наявність отрути з групи "Новачок" в організмі російського політика Олексія Навального підтвердили дослідження трьох незалежних лабораторій Німеччини, Франції та Швеції.

9 вересня член норвезького парламенту Крістіан Тібрінг-Гедді в інтерв'ю телеканалу Fox News повідомив, що висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру за внесок у вирішення тривалих конфліктів.

Висунути кандидата на Нобелівську премію миру може професор будь-якого університету світу, конкретних вимог до кандидата при цьому немає. Крім цього, висувати кандидатів можуть члени національних урядів і парламентів, глави держав і деякі інші категорії осіб.

Загалом цього року на Нобелівську премію миру вже номінували майже 300 осіб.

Торік лауреатом Нобелівської премії миру став прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі. Він був удостоєний премії за досягнення миру з Еритреєю після 20 років конфронтації.

У 2018 році Нобелівську премію миру отримали конголезький гінеколог Денис Муквеге й іракська правозахисниця Надя Мурад. Премія була присуджена за боротьбу із сексуальним насильством у збройних конфліктах.