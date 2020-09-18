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29 країн закликали Лукашенка припинити відключення інтернету в Білорусі

Лукашенко заявляв, що інтернет відключають з-за кордону.

29 країн закликали Лукашенка припинити відключення інтернету в Білорусі
Фото: NewsBel.by

29 країн, серед яких і Україна, закликали президента Білорусі Олександра Лукашенка припинити блокування роботи інтернету на території країни.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Державного департаменту США.

"Ми закликаємо владу Білорусі утриматися від відключення інтернету та блокування чи фільтрування ресурсів і поважати міжнародні зобов’язання Білорусі щодо прав людини, в тому числі відповідно до статей 19 та 21 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Ми закликаємо уряд Білорусі поважати громадянський простір, включно з повагою до прав людини та основних свобод, демократії та верховенства права", - йдеться у документі.

Міжнародна спільнота вимагає провести "незалежні, прозорі та неупереджені розслідування" всіх заяв про порушення прав людини в контексті виборів та притягнути винних до відповідальності.

Заяву підтримали уряди Сполучених Штатів Америки, Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канади, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ісландії, Ірландії, Японії, Латвії, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Словенії, Швеції, Швейцарії, Великої Британії та України.

Раніше Лукашенко заявляв, що інтернет у Білорусі відключають з-за кордону.

Наприкінці липня Радбез Білорусі не виключав вимкнення інтернету по всій країні у випадку загрози нацбезпеці.

Нагадаємо, 17 вересня білоруські ЗМІ вийшли без фото на підтримку затриманих журналістів.

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