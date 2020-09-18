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ФБР звинуватило Росію у спробах очорниити Байдена

Росія намагається вплинути на вибори через соцмережі і державні ЗМІ.

ФБР звинуватило Росію у спробах очорниити Байдена
Фото: EPA/UPG

Росія не припиняє активні спроби вплинути на вибори президента США, намагаючись посіяти ворожнечу і очорнити Джо Байдена через соцмережі і ЗМІ.

Про це заявив директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Рей на слуханнях у комітеті з національної безпеки Палати представників Конгресу США, передає DW.

За його словами, поки що йдеться про "шкідливий вплив", жодних атак на виборчу інфраструктуру, як це було в 2016 році, не зафіксовано.

"Я думаю, розвідспільнота сходиться на думці, що Росія продовжує чинити спроби втручання в наші вибори, передусім через шкідливий вплив з-за кордону. На виборах 2016 року вони націлювалися на виборчу інфраструктуру, сьогодні цього немає, але ми бачимо дуже активні спроби впливу з боку Росії через шкідливий вплив з-за кордону", - сказав Рей під час слухань.

За словами Рея, ці спроби насамперед спрямовані на те, щоб знеславити суперника чинного глави Білого дому Дональда Трампа на виборах, колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

"Ми не миритимемося з іноземним втручанням у наші вибори", - зазначив він, додавши, що ФБР нещодавно поділилося інформацією з Facebook і Twitter, що дало їм змогу закрити фейкові акаунти, пов'язані з Росією.

Говорячи про джерела достовірної інформації в інтернеті, Рей закликав користувачів звертатися до офіційних сайтів, а не орієнтуватися на інформацію соцмереж.

Раніше у втручанні у вибори президента США Росію звинуватила спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

У США неодноразово звинувачували Росію в намірі вплинути на підсумок виборів президента, які призначені на 3 листопада. У серпні голова контррозвідки США заявив про ймовірні спроби РФ впливати на вибори на користь Трампа. При цьому Китай та Іран, за його словами, прагнуть поразки чинного американського президента. Також він повідомив, що Росія використовує українського нардепа Деркача для очорнення Байдена

Нагадаємо, на з'їзді республіканців глава Білого дому офіційно погодився знову балотуватися на пост президента США. Його головним суперником стане демократ Джо Байден.

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