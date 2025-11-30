Національна премія кінокритиків “Кіноколо” оголосила цьогорічних переможців

У номінації “Найкращий актор” переміг Володимир Кравчук за фільм “Ти – космос”.

Восьма Національна премія кінокритиків “Кіноколо” оголосила переможців 2025 року. Церемонія нагородження лауреатів відбулася у кінотеатрі “Жовтень”.

Про це повідомляє “Детектор Медіа”.

Премія відзначила досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії від імені спільноти кінокритиків, кіножурналістів та кінознавців України в 11 номінаціях.

У номінації “За досягнення” премію отримали Володимир Прилуцький і Алік Дарман за дослідження кіноархіву студентських фільмів КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого та віднайдення архівних фільмів 1930-х, за відеоінсталяцію “Архів у війні”.

У номінації “Найкращий короткометражний ігровий фільм” переміг фільм “Життя починається”, режисер Олексій Тараненко, продюсер Андрій Корнієнко.

У номінації “Найкращий анімаційний фільм” перемогу отримав “Київський торт”, режисер Микита Лиськов, продюсер Калев Тамм.

У номінації “Найкращий короткометражний документальний фільм” перемогла стрічка “Як пройшли мої літні канікули?”, режисер Антоніо Лукіч, продюсер Кирило Нечмоня.

У номінації “Найкращий сценарій фільму” перемогу здобув Павло Остріков за фільм “Ти – космос”.

У номінації “Найкраща режисура” переміг Мстислав Чернов за фільм “2000 метрів до Андріївки”.

У номінації “Найкраща акторка” перемогла Анастасія Пустовіт за роль у фільмі “Наш дім у вогні”.

Фото: detector.media

У номінації “Найкращий актор” переміг Володимир Кравчук за фільм “Ти – космос”.

У номінації “Відкриття року” переміг режисер Павло Остріков за фільм “Ти – космос”.

У номінації “Найкращий повнометражний документальний фільм” премію отримала стрічка “2000 метрів до Андріївки”, режисер Мстислав Чернов, продюсери Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, Мішель Майснер, Рейні Аронсон-Рат.

У номінації “Найкращий повнометражний ігровий фільм” перемогу здобула стрічка “Ти – космос”, режисер Павло Остріков, продюсери Анна Яценко, Володимир Яценко.