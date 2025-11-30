Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ГоловнаКультура

Національна премія кінокритиків “Кіноколо” оголосила цьогорічних переможців

У номінації “Найкращий актор” переміг Володимир Кравчук за фільм “Ти – космос”.

Національна премія кінокритиків “Кіноколо” оголосила цьогорічних переможців
Фото: detector.media

Восьма Національна премія кінокритиків “Кіноколо” оголосила переможців 2025 року. Церемонія нагородження лауреатів відбулася у кінотеатрі “Жовтень”. 

Про це повідомляє “Детектор Медіа”.

Премія відзначила досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії від імені спільноти кінокритиків, кіножурналістів та кінознавців України в 11 номінаціях.

У номінації “За досягнення” премію отримали Володимир Прилуцький і Алік Дарман за дослідження кіноархіву студентських фільмів КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого та віднайдення архівних фільмів 1930-х, за відеоінсталяцію “Архів у війні”.

У номінації “Найкращий короткометражний ігровий фільм” переміг фільм “Життя починається”, режисер Олексій Тараненко, продюсер Андрій Корнієнко. 

У номінації “Найкращий анімаційний фільм” перемогу отримав “Київський торт”, режисер Микита Лиськов, продюсер Калев Тамм.

У номінації “Найкращий короткометражний документальний фільм” перемогла стрічка “Як пройшли мої літні канікули?”, режисер Антоніо Лукіч, продюсер Кирило Нечмоня.

У номінації “Найкращий сценарій фільму” перемогу здобув Павло Остріков за фільм “Ти – космос”.

У номінації “Найкраща режисура” переміг Мстислав Чернов за фільм “2000 метрів до Андріївки”.

У номінації “Найкраща акторка” перемогла Анастасія Пустовіт за роль у фільмі “Наш дім у вогні”.

Фото: detector.media

У номінації “Найкращий актор” переміг Володимир Кравчук за фільм “Ти – космос”.

У номінації “Відкриття року” переміг режисер Павло Остріков за фільм “Ти – космос”.

У номінації “Найкращий повнометражний документальний фільм” премію отримала стрічка “2000 метрів до Андріївки”, режисер Мстислав Чернов, продюсери Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, Мішель Майснер, Рейні Аронсон-Рат.

У номінації “Найкращий повнометражний ігровий фільм” перемогу здобула стрічка “Ти – космос”, режисер Павло Остріков, продюсери Анна Яценко, Володимир Яценко.

  • Національна премія кінокритиків “Кіноколо” – щорічна премія, заснована у 2018 році, що відзначає досягнення українського кінематографу та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України. Переможців визначає Комітет національної премії кінокритиків.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies