Колядки, бароко і джаз: Будинок музики оголосив Різдвяну програму

Концерти пройдуть з 13 до 21 грудня.

Колядки, бароко і джаз: Будинок музики оголосив Різдвяну програму
Фото: З відкритих джерел

Національний будинок музики оприлюднив програму різдвяної музики. До святкового блоку увійшли ріноманітні стилі: українські колядки, італійське бароко, камерна класика, джазові аранжування. 

Різдвяну програму складають наступні концерти: 

  • 13 грудня (субота) 17:00 – Передчуття Різдва (Будинок митрополита, Софія Київська) 

Виконавці: Liatoshynskyi Capella: Early Music Ensemble

Концерт наповнений різдвяними та навколоріздвяними творами, які передають відчуття очікування дива в темні часи. Програма поєднує українські духовні канти XVII–XVIII століть та західноєвропейську інструментальну музику — від Андреа Фальконьєрі до Антоніо Кальдари. Давні мелодії, народжені у Києві часів барокового розквіту, перегукуються з музикою італійських майстрів.

  •  14 грудня (неділя)18:00 – Різдво з ManSound (Київська опера) 

Виконавці: ManSound (вокальний ансамбль)

У програмі – знайомі з дитинства пісні у жанрі жанру а капела. Щорічний Різдвяний концерт від МanSound – це традиція довжиною у чверть сторіччя.

  • 19 грудня (п’ятниця) 18:00 – Коляда від прадіда (Кірха Святої Катерини)

Виконавці: Ігор Тарновецький /теорба, гітара/; Liatoshynskyi Capella /choir/; Назарій Тарасенко /диригент/

Концерт складається з добірки українських духовних і народнопісенних творів, що охоплюють багатовікову різдвяну традицію — від найдавніших дохристиянських зразків до сучасних авторських опрацювань. Вона побудована як подорож крізь час — від прадавніх колядок, якими вітали народження світу й надії, до сучасного осмислення Різдва як особистої, родинної й всенародної події. Програма поділена на чотири блоки: архаїчний пласт, бароковий період, національна класика ХХ ст. та сучасні твори.

  • 21 грудня (неділя) 17:00 – Італійське Різдво (Андріївська церква) 

Виконавці: Liatoshynskyi Capella: Orchestra; Андрій Рахманін /скрипка, диригент/; Наталія Фоменко /клавесин/

Концерт поєднує барокові та сучасні зразки італійської музики, що відображають різні грані свята. Concerto a 4, in forma di Pastorale per il santissimo Natale Джузеппе Тореллі сповнений лагідної пасторальної інтонації — це музика світла і спокою, натхненна звучанням народних волинок і флейт. Concerto Grosso op. 6 №8 «Fatto per la notte di Natale» Арканджело Кореллі став справжнім символом італійського Різдва. У його музиці — щира благоговійність і мир, що оповиває ніч у Вифлеємі.

  • 23 грудня (вівторок)18:00 – Різдвяний вечір з NotaBene (Національна філармонія України) 

Виконавці: NotaBene Chamber Group: Юрій Немировський, Андрій Павлов, Максим Грінченко, Ігор Завгородній, Артем Полуденний

У цій програмі ви не знайдете тиражованого «різдвяного» звучання зі всюдисущими аранжуваннями пісень Френка Сінатри, Джорджа Майкла і Мараї Кері. Крім того, ви не почуєте традиційних колядок та щедрівок чи величних ораторій. Натомість будуть твори для різного складу струнних та кларнета, що звучать про спокій та затишок, любов та трепетне очікування дива.

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
