У Києві та Львові презентують міжнародний культурний проєкт «United by Art», присвячений солідарності з Україною

Канадські, американські та грузинські митці приїхали підтримати Україну в мистецькому проєкті «United by Art».

25 листопада в КНУ імені Тараса Шевченка відбулося відкриття міжнародного культурного проєкту “United by Art” — події, що об’єднує митців із різних країн навколо ідеї підтримки України та утвердження ролі мистецтва у час війни.

Особливим гостем заходу став Дарсі Атаман — канадський продюсер, режисер і художник, який особисто приїхав до Києва, щоб презентувати документальний фільм “Ukrainian Artists United” та арт-інсталяцію “All the Love We Cannot Bear, Articulated”.

Учасники події також матимуть нагоду поспілкуватися з Катериною Тимченко, продюсеркою документальної стрічки “PALYANYTSIA”, та кураторкою проєкту Катериною Кучеровою.

Міжнародний проєкт «United by Art»

охопить Київ і Львів: презентації відбудуться 25 та 27 листопада у столиці, а також 1 та 3 грудня у Львові. Ініціатива об’єднує музику, кіно та сучасне мистецтво, створюючи платформу для діалогу між митцями та аудиторією. Проєкт покликаний підсилити голос України у світі — через роботи іноземних митців, створені безпосередньо в українському контексті.

У межах програми будуть представлені роботи художників із Канади, США та Грузії.