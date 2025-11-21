Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Українська документалістика на FIDOCS: делегація Docudays UA представляє три фільми в Сантьяго

Українська делегація Docudays вперше представить фільми в Чилі.

кадр з фільму Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки"
Фото: з сайту Docudays

Нещодавно українська делегація від ГО «Докудейз» прибула до Сантьяго, де представила сучасну українську документалістику та ключові виклики воєнного сьогодення на фестивалі FIDOCS. До складу делегації увійшли програмна директорка Docudays UA Юлія Коваленко, програмерка Ольга Сидорушкіна та фандрайзерка Анастасія Гуменюк. Окрім презентацій фільмів, представниці візьмуть участь в індустрійних заходах, а Юлія Коваленко увійде до складу журі національного конкурсу.

Цьогоріч FIDOCS присвятив одну зі спеціальних програм сучасному українському кіно, створену у партнерстві з міжнародним фестивалем Docudays UA. Програмер фестивалю FIDOCS Даніло Петрович Хоркера наголосив, що добірка охоплює стрічки, які вперше покажуть у Чилі та які досліджують досвід життя країни у стані війни, звертаючись до архівів, свідчень та способів репрезентації реальності — щоб побачити, що залишається від людяності в екстремальних умовах.

Глядачі та глядачки FIDOCS зможуть побачити три українські фільми, що здобули визнання на цьогорічному Docudays UA:

  • «2000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова — володар Головного призу DOCU/СВІТ, Головного призу RIGHTS NOW! та Призу глядацьких симпатій.

  • «Мілітантропос» Єлизавети Сміт, Аліни Горлової та Семена Мозгового — відзначений Призом журі Спілки Кінокритиків України.

  • «Фрагменти льоду» Марії Стоянової — лауреат Головного призу DOCU/УКРАЇНА, Спеціальної відзнаки DOCU/СВІТ, Головного призу студентського журі та Призу Спілки Кінокритиків України.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
