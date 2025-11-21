Українська документалістика на FIDOCS: делегація Docudays UA представляє три фільми в Сантьяго

Нещодавно українська делегація від ГО «Докудейз» прибула до Сантьяго, де представила сучасну українську документалістику та ключові виклики воєнного сьогодення на фестивалі FIDOCS. До складу делегації увійшли програмна директорка Docudays UA Юлія Коваленко, програмерка Ольга Сидорушкіна та фандрайзерка Анастасія Гуменюк. Окрім презентацій фільмів, представниці візьмуть участь в індустрійних заходах, а Юлія Коваленко увійде до складу журі національного конкурсу.

Цьогоріч FIDOCS присвятив одну зі спеціальних програм сучасному українському кіно, створену у партнерстві з міжнародним фестивалем Docudays UA. Програмер фестивалю FIDOCS Даніло Петрович Хоркера наголосив, що добірка охоплює стрічки, які вперше покажуть у Чилі та які досліджують досвід життя країни у стані війни, звертаючись до архівів, свідчень та способів репрезентації реальності — щоб побачити, що залишається від людяності в екстремальних умовах.

Глядачі та глядачки FIDOCS зможуть побачити три українські фільми, що здобули визнання на цьогорічному Docudays UA: