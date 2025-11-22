В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Культура

У Варшаві відкрилася виставка «Жіноча справа: 1550–2025»

У Варшаві відкрився масштабний проєкт жіночого мистецтва за 500 років, серед художниць з різних країн і 10 українських. 

CultHub
У Варшаві відкрилася виставка «Жіноча справа: 1550–2025»
Women Words Painting (Artemisia Gentileschi #2), 2024.
Фото: Betty Tompkins

У Варшаві презентували масштабну виставку “Жіноча справа: 1550–2025”, під кураторством історикині мистецтва Елісон М. Джинджерас у співпраці з Евою Клекот та Беатою Путц. В ньому взяли участь і десять українських мисткинь. Проєкт спростовує давній міф про нібито відсутність жінок-художниць у світовому мистецтві та пропонує переосмислення канону крізь призму жіночого досвіду.

Експозиція складається з дев’яти тематичних блоків і охоплює майже 500 років. Близько 200 робіт – від найновіших творів до полотен епохи Відродження, бароко та XIX століття – формують багатовікову візуальну історію жіночої емансипації та невпинної боротьби за видимість у мистецькому просторі.

За задумом організаторок, виставка підважує усталене уявлення про те, що до XX століття жінки в мистецтві були поодинокими винятками. Навпаки, попри соціальні обмеження та недооціненість, художниці послідовно реалізовували та утверджували значущість власного досвіду. Проект демонструє силу нового погляду на історію мистецтва – погляду, що вимагає справедливості, повернення голосу “невидимим” та веде до перегляду так званого традиційного канону.

Виставка досліджує широкий спектр тем: алегорії влади, опору та сексуального насильства; доступ жінок до художньої освіти; тілесність і еротичні бажання; іконографію материнства та репродуктивного вибору; активність жінок на війні; а також те, як у переломні моменти змінюється роль жінок у суспільстві. 

У проєкті представлені роботи майже 150 художниць з Австрії, Бельгії, Білорусі, Великої Британії, Єгипту, Індії, Італії, Канади, Мексики, Німеччини, Нідерландів, Польщі, Румунії, США, Танзанії, Туреччини, України, Фінляндії, Франції, Чехії, Швейцарії та Швеції. Серед них десять українських художниць: Алла Горська, Тетяна Яблонська, Влада Ралко, Леся Хоменко, Катерина Лісовенко, Kinder Album, Дана Кавеліна, Маргарита Половинко, Карина Синиця та Сана Шахмурадова Танська.

Виставка триватиме з 21 листопада 2025 року до 3 травня 2026 року в Музеї сучасного мистецтва у Варшаві.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
