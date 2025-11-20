Роботу Бенксі експонують у Києво-Печерській лаврі

Фрагмент гостомельської стіни з роботою британського стрит арт художника Бенксі, на якій зображено жінку в халаті з вогнегасником, повернули в Національний заповідник "Києво-Печерська лавра". З лютого стінопис тимчасово виставляли у галереї «ZAG» у Львові.

Графіті Бенксі повернули до експозиції у Великій лаврській дзвіниці. Поруч із ним розташоване давньоруське графіті XI століття, яке створив на цеглині будівничий Успенського собору. Цій роботі майже тисяча років. Цеглу знайшли під час розбору руїн Успенського собору у 1950-х роках.

Фото: Юрій Коганов графіті XI століття з Успенського собору

Гостомельське графіті Бенксі, перш ніж потрапити до Заповідника, також пройшло через випробування. У грудні 2022 року малюнок намагалися незаконно демонтувати та викрасти. Тоді фрагмент стіни законсервували й передали на збереження до фондів Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”.

