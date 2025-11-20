Роботу Бенксі експонують у Києво-Печерській лаврі

Фрагмент гостомельської стіни з роботою британського стрит арт художника Бенксі, на якій зображено жінку в халаті з вогнегасником, повернули в Національний заповідник "Києво-Печерська лавра". З лютого стінопис тимчасово виставляли у галереї «ZAG» у Львові.
Графіті Бенксі повернули до експозиції у Великій лаврській дзвіниці. Поруч із ним розташоване давньоруське графіті XI століття, яке створив на цеглині будівничий Успенського собору. Цій роботі майже тисяча років. Цеглу знайшли під час розбору руїн Успенського собору у 1950-х роках.
Гостомельське графіті Бенксі, перш ніж потрапити до Заповідника, також пройшло через випробування. У грудні 2022 року малюнок намагалися незаконно демонтувати та викрасти. Тоді фрагмент стіни законсервували й передали на збереження до фондів Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”.
Про Бенксі:
- Справжня особа Бенксі досі не підтверджена. Його ім’я та особистість — предмет численних чуток.
- Бенксі, ймовірно, народився поблизу Бристоля, Англія (ймовірне ім’я — Робін Ганнігем).
- Він починав у графіті-спільноті Бристоля на початку 1990-х, спершу малював вільно, а потім перейшов на трафарети, щоб працювати швидше і уникати арешту.
- Його роботи часто мають соціальну й антивоєнну тематику: капіталізм, влада, війна, нерівність.
- Хоча більшість його графіті — незаконні, друковані та ліцензовані роботи Бенксі мають високу вартість й продаються з аукціонів.
- Через його популярність з’являються підроблені роботи, але Бенксі має спеціальний сервіс автентифікації (Pest Control).
- У листопаді 2022 Бенксі підтвердив, що намалював сім муралів в Україні: у Києві, Ірпіні, Бородянці, Гостомелі.