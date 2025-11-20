Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
ГоловнаКультура

«Кульгаві коні»: мікстура від апокаліпсису

На AppleTV завершився вже п’ятий сезон «Кульгавих коней» — шпигунського трилеру з елементами чорної комедії. За останні три роки він став одним з найпопулярніших шоу серед глядачів, які цінують міцний сюжет і чорний гумор. Кінокритик Ігор Кромф розповідає, як шпигунська історія з метеоризмом раптом стала найкомфортнішим серіалом сучасності. 

Увесь світ знає про агента британської розвідки МІ-6 Джеймса Бонда. Красень з чарівною посмішкою в дорогому костюмі, зваблює жінок і знищує ворогів світового масштабу. Однак у Британії є ще й контррозвідка МІ-5, у якій служать куди менш привабливі співробітники, але загрози, з якими вони стикаються, не менші. 

«Кульгаві коні» розповідають про Слау-Хаус, або ж Болото — найгірший відділ британської контррозвідки, у який потрапляють агенти, які проштрафилися достатньо серйозно, аби їх прибрали з центрального відділу, але не аж так, щоб їх звільнили. Керує цим відділом Джексон Лемб (сер Ґері Олдмен). У часи Холодної війни він був розвідником, не гіршим за славнозвісного Бонда, а зараз це втомлений і сварливий пенсіонер, який, здається, вдягається на смітнику і миє голову в холодному фритюрі. Загін йому пасує: наркозалежна агентка, інцел-айтішник, пенсіонерка-алкоголічка, мовчазний інтроверт з маніакальними схильностями. І, звісно, Рівер Картрайт (Джек Лоуден) — агент з комплексом героя та відмінника, який ніяк не второпає, що в Болото потрапляють назавжди. 

Кадр з п’ятого сезону трилеру «Кульгаві коні»
Фото: Apple TV+
Кадр з п’ятого сезону трилеру «Кульгаві коні»

В основі серіалу — романи Міка Геррона, письменника, який зробив кар’єру як автор детективів. Більшу частину життя Геррон працював в офісі, редагуючи журнал про трудові права. Офісне одноманіття надихнуло розповісти про одну з передових спецслужб світу не як про місце, де люди з атлетичними фігурами й академічним інтелектом перемагають світове зло, не поправляючи краватку від Діора, а як про типову бюрократичну контору. Там працюють звичайні люди, з перевагами й недоліками, а їхня робота зазвичай далека від зваблення жінок, перегонів на Aston Martin і стрільби з годинника. 

Кіно про шпигунів почасти існує у двох тональностях: це або дуже драматична й пафосна історія, або відвертий фарс, де всі навколо ідіоти. Творцям «Кульгавих коней» вдалося досягти планки, яку колись задали брати Коена у фільмі «Після прочитання спалити» — витримати такий вайб, щоб серіал був водночас серйозним шпигунським кіно, де є місце інтригам, саспенсу й екшну, але, не перетворюючи його на черговий неонуар, наповнити цей комедійним складником, від чорного гумору діалогів до гострополітичної сатири сюжету. 

Кадр з п’ятого сезону трилеру «Кульгаві коні»
Фото: Apple TV+
Кадр з п’ятого сезону трилеру «Кульгаві коні»

З ким тільки не боролися спецагенти-невдахи в чотирьох попередніх сезонах: з неонацистами, російською сплячою агентурою, професійними найманцями. Тепер їм доведеться мати справу з низкою кривавих подій (масшутинг, диверсія, теракт) напередодні виборів мера Лондона. За це крісло змагаються ультраправий популіст Деніс Гімбал і ліволіберал Зафар Джафрі (в якому легко можна побачити чинного мера британської столиці Садіка Хана). У протистояння правого й лівого спектрів британської політики вривається третя сила, яка керується бажанням помсти за постколоніальну політику Британії. 

П’ятий сезон «Кульгавих коней» став останнім для сценариста Вілла Сміта (не плутати з відомим актором) — у шостому й сьомому буде інший автор. Він утримав високий рівень глядацької уваги і довів до ідеалу баланс кумедного й серйозного у шпигунському кіно. Якщо в попередніх сезонах герой Ґері Олдмена був майже еталонним «мудаком з принципами», то в п’ятому випуску Сміт пом’якшив характер ветерана. Навіть його звичний метеоризм тут має суто оборонно-стратегічне призначення, а сам він уже не так злостивий цинік, як буркотливий дід, що може дуже по-британськи послати опонента. 

Кадр з п’ятого сезону трилеру «Кульгаві коні»
Фото: Apple TV+
Кадр з п’ятого сезону трилеру «Кульгаві коні»

Водночас п’ятий сезон стає більш гостро соціальним. Перший працював з майже гіпотетичною проблемою неонацистів; другий був відлунням Холодної війни й алюзією на грушних отруювачів Скрипалів; третій став історією про внутрішньовидові розборки в МІ-5; четвертий — сильною емоційною сімейною драмою про терористів. П’ятий сезон «Кульгавих коней» бере ту саму тему, що й усі цьогорічні фільми великих майстрів Голлівуду: Арі Астера, Пола Томаса Андерсона, Йоргоса Лантімоса. Поляризований світ — це значно страшніший виклик, ніж може здаватись. Однак творці серіалу не звертаються до банальної дихотомії політичної підкови; вони показують, що коли полярність ухилів стає надто великою, на розламі завжди з’являється третя сила. І жоден експерт не може передбачити, якою вона буде. 

Утім серіал однаково залишається надзвичайно комфортним. Як антитривожна мікстура з іронії та героїзму, це шоу вкотре показує, що зло не зможе торжествувати — ні у вигляді терористів, ні у вигляді відвертих ідіотів при посадах. Бо десь у засмальцьованих офісах невтомно працюють невідомі герої — «Кульгаві коні».

Ігор КромфІгор Кромф, кінокритик
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies