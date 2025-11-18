Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ГоловнаКультура

Сер Пол Маккартні випустив "німий" запис у знак протесту проти штучного інтелекту

Видатний британський музикант приєднався до інших зірок у спробі захистити свої авторські права.

Сер Пол Маккартні випустив "німий" запис у знак протесту проти штучного інтелекту
Сер Пол Маккартні
Фото: twitter/MFAofUkraine

Колишній учасник The Beatles та один із найвідоміших музикантів планети сер Пол Маккартні уперше за п'ять років випустив нову пісню - але на записі, що триває 2 хвилини і 45 секунд, немає жодного акорду чи слова.

Як пише The Guardian, Маккартні разом з іншими відомими виконавцями взяв участь у створенні альбому "Чи це те, чого ми хочемо?", назви треків на якому складаються у речення "Британський уряд не повинен легалізовувати крадіжку музику на користь ШІ-компаній". 

Усі "пісні" на платівці - це лише шипіння та стукіт. Саме такою, на думку музикантів, стане їхня індустрія, якщо розробникам штучних інтелектів дозволять порушувати авторське право - компанії хочуть, щоб їм надали доступ до масиву творчості, на якій вони можуть навчати ШІ генерувати музику.
Теми: , , ,
﻿
