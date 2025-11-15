Лауреатом премії Малевича став Станіслав Туріна

Переможець отримав грошову винагороду розміром 5 тисяч євро від Польського інституту в Києві, а також запрошення на мистецьку резиденцію у 2026 році від Центру сучасного мистецтва "Замок Уяздовський".

Лауреатом мистецької премії імені Казимира Малевича став Станіслав Туріна. Її вручили вперше після п'ятирічної паузи.

Про це пише УП.Культура.

Станіслав Туріна є художником, письменником, куратором мистецьких проєктів та волонтером, співзасновником "ательєнормально" – майстерні для митців із Синдромом Дауна та без нього.

Він отримав грошову винагороду розміром 5 тисяч євро від Польського інституту в Києві, а також запрошення на мистецьку резиденцію у 2026 році від Центру сучасного мистецтва "Замок Уяздовський" (Варшава) у співпраці з Інститутом Адама Міцкевича.

"Дякую всім тим, хто формує так звану чорну матерію мистецтва зараз...І я дякую тим, хто бореться. Хто бореться з собою, з ворогом, стереотипами, бореться за права людини і за нашу демократичну Україну без дискримінації і сегрегації. І за те, щоб люди з інвалідністю могли жити гідно в громадах, щоб інтернати для дорослих людей з інвалідністю колись зникли, щоб це "колись" ми ще побачили", – сказав Станіслав Туріна перед оголошенням результатів.

На премію Станіслава подав благодійний фонд "Метод Фонд".

"Хоча Туріна послідовно відмовляється від визнання, його практика неодноразово обиралася для представлення України на міжнародній арені Венеційської бієнале. Однак найбільше вражає, що його тихі, майже непомітні послідовні дії тонко трансформують місцеві культурні відносини встановлюючи міжособистісний зв'язки в конкретних контекстах, що впровадять до поступового переформування інституційного ландшафту", – йдеться у листі, який відправили на премію.

Фото: LB.ua Лауреат премії Малевича Станіслав Туріна

Хто такий Станіслав Туріна

Станіслав Туріна – художник, письменник, куратор мистецьких проєктів та волонтер. Він народився у 1988 році в Макіївці. Живе та працює у Києві.

Навчався у Львівській національній академії мистецтв, проходив курс Writing as Research у межах Method Fund, а також навчався в Мікроуніверситеті Лариси Венедиктової.

Станіслав – співзасновник та співкуратор майстерні для митців з Синдромом Дауна та без нього "ательєнормально", співзасновник центру Precarnia для нейровідмінних і нейротипових художників, а також один зі співзасновників OPEN GROUP.

Премія імені Казимира Малевича присуджується українським митцям та мисткиням раз на два роки. Її започаткували у 2008 році з нагоди 130-ліття від дня народження Казимира Малевича. Премію створили Польський Інститут у Києві та Центр сучасного мистецтва Замок Уяздовський. Востаннє премію присуджували у 2020 році.

Серед лауреатів та лауреаток: Алевтина Кахідзе (2008), Стас Волязловський (2010), Жанна Кадирова (2012), Лада Наконечна (2014), Микита Кадан (2016), Іван Світличний (2018), Саша Курмаз (2020).

Раніше організатори розповіли, що цьогорічна премія повертається у новому форматі – створили Раду лауреатів та лауреаток. До її складу входять попередні переможці премії. Це рішення посилює незалежність та стійкість проєкту.