Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Канада хоче брати участь у пісенному конкурсі "Євробачення"

Приєднання до музичної події розглядають як крок до зближення з Європою.

Євробачення-2025
Фото: EPA/UPG

Федеральний бюджет Канади містить згадку про бажання уряду сприяти участі національного мовника у пісенному конкурсі "Євробачення".

Як пише The Guardian, організатори головної музичної події року підтвердили, що перебувають на ранньому етапі перемовин з канадською стороною щодо можливості приєднання до Європейської мовної спілки. 

Участь у конкурсі неєвропейської держави не є чимось новим: з 2015 року на "Євробаченні" незмінно представлена Австралія. 

Просувати ідею участі в Євробаченні взявся особисто прем'єр-міністр Канади Марк Карні, який тривалий час жив та працював у Сполученому Королівстві і називає Країну кленового листя "найбільш європейською з неєвропейських". 

Зближення з Європою є частиною нової міжнародної політики Канади, продиктованої погіршенням відносин із головним союзником - Сполученими Штатами. 
