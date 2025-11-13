Канада хоче брати участь у пісенному конкурсі "Євробачення"

Приєднання до музичної події розглядають як крок до зближення з Європою.

Федеральний бюджет Канади містить згадку про бажання уряду сприяти участі національного мовника у пісенному конкурсі "Євробачення".

Як пише The Guardian, організатори головної музичної події року підтвердили, що перебувають на ранньому етапі перемовин з канадською стороною щодо можливості приєднання до Європейської мовної спілки.

Участь у конкурсі неєвропейської держави не є чимось новим: з 2015 року на "Євробаченні" незмінно представлена Австралія.

Просувати ідею участі в Євробаченні взявся особисто прем'єр-міністр Канади Марк Карні, який тривалий час жив та працював у Сполученому Королівстві і називає Країну кленового листя "найбільш європейською з неєвропейських".

Зближення з Європою є частиною нової міжнародної політики Канади, продиктованої погіршенням відносин із головним союзником - Сполученими Штатами.