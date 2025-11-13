Уперше за 75 років в Україну привезли балетну пачку Каринської, яка змінила балет

Її можна побачити на виставці Ukraine WOW у Києві.

Уперше за 75 років в Україну привезли балетну пачку харків’янки Варвари Каринської, яка створила балетну пачку Powder Puff, котру й досі вважають еталоном. Пачку можна побачити до 30 листопада на виставці Ukraine WOW у Києві.

Про це LB.ua розповіли організатори виставки.

Пачку Powder Puff привезли з архіву New York City Ballet. У 1950 році модельєрка Каринська створила цю спідницю для балету Джорджа Баланчина Symphony in C.

Замість одягу на металевому каркасі вийшла легка багатошарова спідниця із сітки. Цей винахід Каринської полегшив життя балерин, які відтоді могли танцювати без надмірної додаткової ваги.

Фото: Ukraine WOW Балетна пачка Каринської

Варвара Каринська - модельєрка українського походження, яка здобула світову славу як авторка сценічних костюмів для балету та кіно. Вона стала першою українкою, яка отримала премію "Оскар" - у 1948 році за найкращий дизайн костюмів до фільму "Жанна д’Арк".