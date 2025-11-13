Український музей у Нью-Йорку представив виставку "Чорний квадрат", натхненну творами Малевича

Український музей у Нью-Йорку представив виставку "Чорний квадрат", натхненну спадщиною українського художника-авангардиста Казимира Малевича.

Подія об’єднала меценатів мистецтва, колекціонерів і культурних лідерів.

Спеціальний гість вечора - Р.К. Бейкер, відомий художник і редактор розділу Culture у The Village Voice. Він виступив із натхненною промовою про важливий вплив "Чорного квадрата" Малевича на сучасне мистецтво. У своїй доповіді він простежив шлях ідей художника - від супрематизму до сьогоднішніх пошуків чистоти вираження.

"Цей фестиваль — не просто вшанування мистецтва, а глибоке усвідомлення української культурної спадщини та її духу. “Чорний квадрат” став символом нового мислення — і ми прагнемо продовжувати цей рух, підтримуючи сучасних українських митців, які створюють майбутнє мистецтва", - зазначив директор Українського музею Петро Дорошенко.

Також на виставці бренд BEVZA представив образи зі своєї колекції Весна–Літо 2026 під назвою "Важливість бути недосконалим". Колекція також натхненна філософією Малевича.

А кульмінацією вечора став благодійний аукціон, на якому були представлені спеціально створені роботи, натхненні "Чорним квадратом" Малевича. Серед них - твори Пітера Гейлі, Майї Хаюк, Міші Тютюнника та Synchrodogs, що переосмислюють авангард у контексті сьогодення.

Усі зібрані кошти спрямовано на збереження історичної будівлі музею (його дому з 2005 року), а також на підтримку культурно-освітніх програм KOLO та SHKOLA, які виховують нове покоління українських митців і культурних мислителів.