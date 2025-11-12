Український фільм “ДІВІЯ” покажуть в ООН на головній кліматичній конференції світу

Документальну кінострічку Дмитра Грешка “Дівія” покажуть на Кліматичній конференції світу (United Nations International Climate Conference, COP30), яку щорічно проводить ООН. Показ пройде в Українському павільйоні.

Конференція проходить з 10 по 21 листопада 2025 року в Бразилії, місті Белен.

Кінопоказ фільму “Дівія” стане частиною офіційних заходів в Українського павільйону, що діятиме упродовж конференції. Фільм представлять продюсери фільму — Поліна Герман та Гліб Лук’янець. Захід об'єднає представників уряду, міжнародних експертів, представників бізнесу та громадських діячів.

Фільм «Дівія» присвячений темам екології та війни. Кілька років після початку повномасштабного вторгнення Грешко знімав прифронтові території від Слобожанщини до Таврії — фіксував, як війна змінює природу. Аерозйомка в «Дівії» дає загальні плани пощерблених полів, вигорилих лісів, зелені на місці зруйнованого росіянами Каховського водосховища. На землі фільм фіксує роботу саперів, які звільняють поля від протитанкових мін. Показує зооволонтерів, що годують котів у випалених селах і рятують собак, які шукають прихистку на дахах затоплених будинків.

Світова прем’єра стрічки відбулась у межах основного конкурсу Crystal Globe Competition на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах. Міжнародна промоція стрічки відбувається за підтримки Українського інституту та Eurimages.

Фото: надано прес-службою фільму Кадр із фільму 'Дівія'

Про Конференцію ООН з питань клімату: