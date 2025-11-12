Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Український фільм “ДІВІЯ” покажуть в ООН на головній кліматичній конференції світу
Кадр із фільму 'Дівія'
Фото: надано прес-службою фільму

Документальну кінострічку Дмитра Грешка “Дівія” покажуть на Кліматичній конференції світу (United Nations International Climate Conference, COP30), яку щорічно проводить ООН. Показ пройде в Українському павільйоні.

Конференція проходить з 10 по 21 листопада 2025 року в Бразилії, місті Белен. 

Кінопоказ фільму “Дівія” стане частиною офіційних заходів в Українського павільйону, що діятиме упродовж конференції. Фільм представлять продюсери фільму — Поліна Герман та Гліб Лук’янець. Захід об'єднає представників уряду, міжнародних експертів, представників бізнесу та громадських діячів. 

Фільм «Дівія» присвячений темам екології та війни. Кілька років після початку повномасштабного вторгнення Грешко знімав прифронтові території від Слобожанщини до Таврії — фіксував, як війна змінює природу. Аерозйомка в «Дівії» дає загальні плани пощерблених полів, вигорилих лісів, зелені на місці зруйнованого росіянами Каховського водосховища. На землі фільм фіксує роботу саперів, які звільняють поля від протитанкових мін. Показує зооволонтерів, що годують котів у випалених селах і рятують собак, які шукають прихистку на дахах затоплених будинків. 

Світова прем’єра стрічки відбулась у межах основного конкурсу Crystal Globe Competition на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах. Міжнародна промоція стрічки відбувається за підтримки Українського інституту та Eurimages.

Кадр із фільму 'Дівія'
Фото: надано прес-службою фільму
Кадр із фільму 'Дівія'

Про Конференцію ООН з питань клімату:

  • проводиться щороку і є єдиним у світі багатостороннім форумом з прийняття рішень щодо зміни клімату, який об'єднує майже всі країни світу;

  • COP30 відбудеться з 10 по 21 листопада 2025 року в місті Белен, Бразилія;

  • головними темами програми є обмеження глобального потепління, оновлення національних кліматичних планів, фінансування кліматичних заходів;

  • Україна вчетверте відкриє на конференції власний національний павільйон для демонстрації прогресу в «зеленому відновленні», попри війну.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води».
