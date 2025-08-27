В Києві запустили артпоїзд, присвячений українському художнику-авангардисту Казимиру Малевичу

Артпоїзд курсуватиме з 27 серпня до кінця жовтня.

На “синій” лінії київського метро з 27 серпня до кінця жовтня курсуватиме артпоїзд, присвячений українському художнику-авангардисту Казиміру Малевичу.

Про це повідомила пресслужба КП “Київський метрополітен”.

“Зовні вагон оздоблений яскравими геометричними фігурами у стилі митця та впізнаваним чорним квадратом. А всередині – інформаційними постерами, які знайомлять пасажирів із життям і творчістю митця, зокрема з його київським періодом”, - йдеться у повідомленні.

Таким чином пасажири столичної підземки зможуть дізнатися:

де саме у Києві народився Казимір Малевич;

що він навчався у Київській рисувальній школі Миколи Мурашка;

як викладав у Київському художньому інституті (нині – Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури).

Проєкт створено у співпраці київського метрополітену, FILM.UA Distribution та команди фільму “Малевич”, прем’єра якого відбудеться 11 вересня у всіх кінотеатрах країни.