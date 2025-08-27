Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ГоловнаКультура

В Києві запустили артпоїзд, присвячений українському художнику-авангардисту Казимиру Малевичу

Артпоїзд курсуватиме з 27 серпня до кінця жовтня. 

В Києві запустили артпоїзд, присвячений українському художнику-авангардисту Казимиру Малевичу
Артпоїзд, присвячений українському художнику-авангардисту Казимиру Малевичу
Фото: Київський метрополітен

На “синій” лінії київського метро з 27 серпня до кінця жовтня курсуватиме артпоїзд, присвячений українському художнику-авангардисту Казиміру Малевичу.

Про це повідомила пресслужба КП “Київський метрополітен”.

“Зовні вагон оздоблений яскравими геометричними фігурами у стилі митця та впізнаваним чорним квадратом. А всередині – інформаційними постерами, які знайомлять пасажирів із життям і творчістю митця, зокрема з його київським періодом”, - йдеться у повідомленні.

Таким чином пасажири столичної підземки зможуть дізнатися:

  • де саме у Києві народився Казимір Малевич;
  • що він навчався у Київській рисувальній школі Миколи Мурашка;
  • як викладав у Київському художньому інституті (нині – Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури).

Проєкт створено у співпраці київського метрополітену, FILM.UA Distribution  та команди фільму “Малевич”, прем’єра якого відбудеться 11 вересня у всіх кінотеатрах країни.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies