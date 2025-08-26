Вуді Аллен не вважає, що його участь у Московському кінофестивалі була “виправданням” російських злочинів.
Про це повідомляє The Guardian.
“Коли йдеться про конфлікт в Україні, я твердо переконаний, що Володимир Путін абсолютно неправий. Війна, яку він спричинив, жахлива”, - сказав Аллен.
Як зауважив режисер, що б не зробили політики, він не вважає, що припинення мистецьких розмов є гарним способом допомогти.
Що відбулося
-
Знаменитий американський кінорежисер Вуді Аллен, якому за кілька місяців виповнюється 90 років, взяв участь, хоч і дистанційно, у Московському міжнародному тижні кіно.
-
Модератором виступу став Федір Бондарчук, відомий не лише як кінорежисер та бізнесмен, а й (донедавна) член Вищої ради партії "Єдина Росія", довірена особа Володимира Путіна та Сергія Собяніна в ході різних передвиборних кампаній та приятель Рамзана Кадирова.
-
Іншим відомим іноземним гостем Московського тижня кіно став сербський режисер Емір Кустуріца. Він давно симпатизує Володимиру Путіну, який навіть нагородив його орденом Дружби та підтримує російську агресію проти України.
-
Міністерство закордонних справ України засудило участь Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно.