Культура

Вуді Аллен відповів на засудження його участі в Московському кінофестивалі з боку МЗС України

Режисер вважає, що Володимир Путін абсолютно неправий щодо війни в Україні.

Вуді Аллен відповів на засудження його участі в Московському кінофестивалі з боку МЗС України
Вуді Аллен
Фото: nymag.com

Вуді Аллен не вважає, що його участь у Московському кінофестивалі була “виправданням” російських злочинів.

Про це повідомляє The Guardian.

“Коли йдеться про конфлікт в Україні, я твердо переконаний, що Володимир Путін абсолютно неправий. Війна, яку він спричинив, жахлива”, - сказав Аллен.

Як зауважив режисер, що б не зробили політики, він не вважає, що припинення мистецьких розмов є гарним способом допомогти.

Що відбулося

  • Знаменитий американський кінорежисер Вуді Аллен, якому за кілька місяців виповнюється 90 років, взяв участь, хоч і дистанційно, у Московському міжнародному тижні кіно. 

  • Модератором виступу став Федір Бондарчук, відомий не лише як кінорежисер та бізнесмен, а й (донедавна) член Вищої ради партії "Єдина Росія", довірена особа Володимира Путіна та Сергія Собяніна в ході різних передвиборних кампаній та приятель Рамзана Кадирова.

  • Іншим відомим іноземним гостем Московського тижня кіно став сербський режисер Емір Кустуріца. Він давно симпатизує Володимиру Путіну, який навіть нагородив його орденом Дружби та підтримує російську агресію проти України.

  • Міністерство закордонних справ України засудило участь Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно.
﻿
