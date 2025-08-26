Вуді Аллен відповів на засудження його участі в Московському кінофестивалі з боку МЗС України

Вуді Аллен не вважає, що його участь у Московському кінофестивалі була “виправданням” російських злочинів.

Про це повідомляє The Guardian.

“Коли йдеться про конфлікт в Україні, я твердо переконаний, що Володимир Путін абсолютно неправий. Війна, яку він спричинив, жахлива”, - сказав Аллен.

Як зауважив режисер, що б не зробили політики, він не вважає, що припинення мистецьких розмов є гарним способом допомогти.

Що відбулося